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вторник, 08 декабря 2020 16:48

В Киеве продают контрабандные конфеты из России по космическим ценам
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В Киеве подпольно торгуют российскими конфетами. Официально же продажу товаров российского производства в нашей стране запрещен. Они - под санкциями.

Встретить товар РФ можно на рынках, в переходах метро и маленьких магазинах. Зато в крупных супермаркетах российские конфеты практически не продаются, пишет "Страна".

Фото: "Страна"

Товары везут в Украину контрабандой, потому что есть спрос. За килограмм сладостей просят от 295 до 450 грн.

В ассортименте следующие конфеты:
- "Золотое суфле" - 450 грн;
- "Мишка косолапый" - 370 грн;
- "Красный мак" - 295 грн;
- "Аленка" - 355 грн;
- "Столичные" - 435 грн;
- "Золотой петушок" - 345 грн.

На этикетке указан производитель - ОАО "Красный октябрь" Россия, города Москва и Рязань.

По словам одного из продавцов, людям нравится красивая упаковки и состав сладостей. Каждые 2 недели ему привозят весь ассортимент.

"Клиентам нравится упаковка этих конфет - она дорога, праздничная. Также чувствуется вкус шоколада. Особой популярностью у нас пользуются конфеты "Аленка"- шоколадная начинка между слоями вафель и "Золотое суфле", - рассказал продавец.

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Продавец не считает, что торгуя запрещенными товарами он нарушает закон.

"Я уже 3 года продаю российские конфеты в Киеве - всем вкусно. Мы даже по терминалу их пробиваем, так что у меня все честно. Если есть спрос - почему бы и не продавать", - добавил он.

По словам другого продавца, название конфет позволяет понять их происхождение. Но покупателей это не останавливает.

"Это просто обычные сладости, вот и все, а для меня - это прибыль, поскольку конфеты популярны среди украинского покупателя", - сказал продавец.

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Отмечается, что запрещенный товар ввозится в Украину в небольших автобусах или в сумках людей. Незначительную партию товара пропускают на границе за 1 тыс. грн. Много российских конфет в приграничных с РФ регионах. Например, в Харькове.

На Клавдиевской фабрике елочных украшений изготавливали новогодние игрушки с логотипом армии России. После огласки новогодние игрушки для российской армии уничтожили.

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Дата
08
декабря

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