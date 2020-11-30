Из России пытались незаконно переправить Covid-тесты

Фото: dpsu.gov.ua

Из России неизвестные пытались переправить контрабанду на 9 млн грн.

Среди товаров были духи, ценные часы и аксессуары, партия тестов для выявления Covid-19, сообщают в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что пограничник заметил на берегу реки Ворскла, которая протекает недалеко от границы, движение 4 неизвестных лиц.

"Чтобы задержать вероятных правонарушителей, пограничники осуществили предупредительный выстрел вверх. Однако лица, покинувшие свои носилки, прибегли к бегству на территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении.

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Контрабанду пытались переправить в 12 картонных ящиках.

"В 12 картонных ящиках, которые они незаконно переместили с территории России на территорию Украины, было обнаружено большое количество медицинских средств, в том числе и тестов для выявления Covid-19. Также в одном из ящиков найдено 2 швейцарских часы класса "люкс" - HUBLOT, эксклюзивные мужские запонки швейцарской компании Patek Philippe, 2 флакона духов Accento Sospiro и Sospiro Opera, а также 4 футляра для хранения элитных часов", - пишут в ведомстве.

Сейчас продолжаются поиски преступников. Стоимость незаконного товара может достигать 9 млн грн.

Российская Федерация размещает войска от Крайнего Севера до Сирии и Ливии и рядом с НАТО. Она модернизирует ядерный арсенал и размещает новые ракеты.