Российские наемники били в сторону наших позиций. ВСУ не отвечали

Украинские военнослужащие находятся в готовности адекватно реагировать на опасные и провокационные действия противника. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

7 декабря на всех участках ответственности украинских подразделений зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

Вооруженные формирования Российской Федерации из автоматических станковых гранатометов открывали огонь в сторону позиций украинских защитников неподалеку Водяного. У Новотроицкого враг применил подствольные гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. А у Авдеевки противник выстрелил из ручного противотанкового гранатомета. Также, наши воины обнаружили факт инженерного оборудования позиций по направлению временно оккупированной Горловки в сторону украинских подразделений в районе населенного пункта Южное, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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"Провокационные действия российско-оккупационных войск не представляли угрозы для жизни и здоровья украинских защитников. Поэтому огонь они не открывали. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток, 8 декабря, нарушений договоренностей не было. Режим тишины вдоль линии разграничения сохранялся в полной мере.

В течение выходных ОБСЕ зафиксировала 134 нарушения режима прекращения огня в Донецкой области и 89 таких нарушений на Луганщине.