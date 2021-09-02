В Украине изменят механизм расчета средней зарплаты

Кабмин ввел изменения в расчете средней заработной платы. Теперь будут учитывать премии и другие выплаты за месяц. Это решение правительство приняло на заседании 1 сентября.

Автор: Gazeta.ua Будут учитывать премии и другие выплаты за месяц

Минэкономики получило много обращений от среднего и крупного бизнеса по сложности расчета средней зарплаты по такому принципу. Обещают, что принятое постановление урегулирует ситуацию, пишет ТСН.

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Предлагают обеспечить механизм перерасчета среднего заработка сотрудникам, которым с 12 декабря 2020 начислили среднюю зарплату без учета премий и выплат.

В январе-июле средняя зарплата работающих в Киеве составила 19 612 грн в месяц. Это на 45,7% больше, чем в целом по Украине. Средняя по стране - 13 458 грн. Выше средней зарплата в Донецкой области - 14 502 грн, а также в Киевской области -13 693 грн, сообщает Госстат. В Запорожской области средняя зарплата составляет 13 336 грн, в Днепропетровской - 13 336 грн, в Николаевской - 13 186 грн.