В Украине изменят механизм расчета средней зарплаты

Кабмин ввел изменения в расчете средней заработной платы. Теперь будут учитывать премии и другие выплаты за месяц. Это решение правительство приняло на заседании 1 сентября.
Минэкономики получило много обращений от среднего и крупного бизнеса по сложности расчета средней зарплаты по такому принципу. Обещают, что принятое постановление урегулирует ситуацию, пишет ТСН.
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Предлагают обеспечить механизм перерасчета среднего заработка сотрудникам, которым с 12 декабря 2020 начислили среднюю зарплату без учета премий и выплат.
В январе-июле средняя зарплата работающих в Киеве составила 19 612 грн в месяц. Это на 45,7% больше, чем в целом по Украине. Средняя по стране - 13 458 грн.
Выше средней зарплата в Донецкой области - 14 502 грн, а также в Киевской области -13 693 грн, сообщает Госстат.
В Запорожской области средняя зарплата составляет 13 336 грн, в Днепропетровской - 13 336 грн, в Николаевской - 13 186 грн.
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