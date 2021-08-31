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вторник, 31 августа 2021 13:19

Зарплаты украинцев: в каких областях получают больше

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В январе-июле средняя зарплата работающих в Киеве составила 19 612 грн в месяц. Это на 45,7% больше, чем в целом по Украине. Средняя по стране - 13 458 грн.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
  Выше средней зарплаты по Украине получают работники в Донецкой (14502 грн) и Киевской (13693 грн) областях
Выше средней зарплаты по Украине получают работники в Донецкой (14502 грн) и Киевской (13693 грн) областях

Выше средней зарплата в Донецкой области - 14 502 грн, а также в Киевской области -13 693 грн, сообщает Госстат.

В Запорожской области средняя зарплата составляет 13 336 грн, в Днепропетровской - 13 336 грн, в Николаевской - 13 186 грн.

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Маленькие зарплаты получали в Кировоградской - 10 756 грн и в Черновицкой области - 10 846 грн.

Средняя номинальная зарплата штатного работника в Украине в июле этого года составила 14 345 грн. Это на 32 грн больше по сравнению с июнем.

Средняя зарплата украинцев обновила очередной максимум в истории - $527. Об этом сообщает Госстат.

За год зарплата выросла на 21,5%. Реальная зарплата с учетом инфляции за год выросла на 10,2%.

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