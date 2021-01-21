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четверг, 21 января 2021 13:04

В Украине дорожает жилье: как изменились цены за год

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В Украине дорожает жилье: как изменились цены за год
Цены на жилье в Украине выросли на 8,8%. Фото: pexels.com

За 2020 год цены на жилье в Украине выросли на 8,8% в годовом измерении.

По сравнению с 2019-м, цены на первичном рынке недвижимости выросли на 6,9%, на вторичном - на 9,8%, передает УНИАН.

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Однокомнатные квартиры на первичном рынке подорожали на 7,8%. Двухкомнатные выросли в цене на 5,6% и трехкомнатные - на 7,7%.

Цены на вторичном рынке также увеличились. Однокомнатные квартиры подорожали на 11,9%, двухкомнатные - на 10,2% и трехкомнатные - на 7,7%.

Средние цены на киевском первичном рынке недвижимости достигли 31 238 грн/м².

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