В Украине дают старт нового авиаперевозчику

Может появиться еще одна авиакомпания. Фото: Корреспондент

Руководитель SkyUp Дмитрий Сероухов рассказал, что увольнение бывшего главы компании Евгения Хайнацкого вызвано тем, что он "принимал активное участие в построении другого авиаперевозчика".

"Когда началась связанный с карантином кризис, мы всей командой усиленно работали над тем, чтобы спасти бизнес, находить новые возможности, оптимизировать все, что можно, и повысить нашу эффективность. Но, как оказалось, Евгений Хайнацкий, который был в нашей команде работал на то, чтобы результат был у кого-то другого. Он принимал активное участие в построении другого авиаперевозчика, который будет работать на украинском рынке", - Сероухов рассказал в интервью Центру транспортных стратегий.

Других подробностей о новой авиакомпании пока нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дело MH17: суд разрешил россиянам осмотреть обломки самолета

SkyUp Airlines - национальный украинский авиаперевозчик, лоукост, который начал свои полеты 21 мая 2018. Базируется в аэропорту "Борисполь". Основные направления - Ближний Восток, Северная Африка, Восточная и Южная Европа.