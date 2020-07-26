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воскресенье, 26 июля 2020 22:31

В Украине дают старт нового авиаперевозчику

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В Украине дают старт нового авиаперевозчику
Может появиться еще одна авиакомпания. Фото: Корреспондент

Руководитель SkyUp Дмитрий Сероухов рассказал, что увольнение бывшего главы компании Евгения Хайнацкого вызвано тем, что он "принимал активное участие в построении другого авиаперевозчика".

"Когда началась связанный с карантином кризис, мы всей командой усиленно работали над тем, чтобы спасти бизнес, находить новые возможности, оптимизировать все, что можно, и повысить нашу эффективность. Но, как оказалось, Евгений Хайнацкий, который был в нашей команде работал на то, чтобы результат был у кого-то другого. Он принимал активное участие в построении другого авиаперевозчика, который будет работать на украинском рынке", - Сероухов рассказал в интервью Центру транспортных стратегий.

Других подробностей о новой авиакомпании пока нет.

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SkyUp Airlines - национальный украинский авиаперевозчик, лоукост, который начал свои полеты 21 мая 2018. Базируется в аэропорту "Борисполь". Основные направления - Ближний Восток, Северная Африка, Восточная и Южная Европа.

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