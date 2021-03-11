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четверг, 11 марта 2021 09:11

В США раскритиковали 4-кратное повышение акциза на ТИЭНы

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В США раскритиковали 4-кратное повышение акциза на ТИЭНы
Организация Taxpayers Protection Alliance раскритиковала увеличение акциза на табачные изделия для электрического нагрева. Фото: Айкос

В Украине товары для уменьшения вреда табака в ближайшее время резко подорожают. Закон, который вступил в силу в январе 2021 г., увеличил акциз на табачные изделия для электрического нагрева почти вчетверо.

Об этом сообщает влиятельная организация Taxpayers Protection Alliance.

В организации раскритиковали ошибочную политику Украины, которая заключается в том, чтобы приравнять наиболее опасные традиционные сигареты, где используется процесс горения, и потенциально менее опасные табачные изделия для электрического нагрева.

По мнению политического аналитика Taxpayers Protection Alliance Линдси Страуд, политика Украины противоречит недавним рекомендациям государственного Управления по безопасности пищевых и фармацевтических товаров США (US Food and Drug Administration).

"Ошибочная политика происходит от "гениев" ВОЗ, которые отказываются признавать товары, предназначенные для уменьшения вреда от потребления табака. И это при том, что в июле 2020 г. Управление по безопасности пищевых и фармацевтических товаров США позволило продавать ТИЭНы (речь шла о бренде IQOS) с оговоркой: "Научные исследования показали, что переход от обычных сигарет на системы IQOS значительно уменьшает воздействие вредных или потенциально вредных химических веществ на ваш организм", - напомнили в Taxpayers Protection Alliance.

В организации также заявили, что на данный момент многие государства уже приняли или в процессе принятия законодательства, которое уменьшает акцизный сбор на товары, которые снижают риски от потребления табака.

"Но Украина сделала прямо противоположное. И это при том, что уже есть подтверждение, что ТИЭНы уже имели значительное влияние (даже больше, чем акцизы) на снижение курения в Украине. Анализ роста акциза на сигареты в 2018-19 гг. показал, что продажа сигарет уменьшилась на 33%, но государственные доходы от табачного акциза благодаря ТИЭНам выросли в Украине на 10%", - анализирует ситуацию Линси Страуд.

Она прогнозирует, что чрезмерное повышение акциза на ТИЭНы будет способствовать росту незаконного рынка контрабандной продукции в Украину.

"Действительно, контрабандные ТИЭНы уже распространены в Украине. Небольшой магазин в Белой Церкви, в 90 км от Киева, предлагает на продажу ПВТ с английскими предупреждениями о влиянии на здоровье. А китайские ТИЭНы с надписью "Только для продажи в режиме беспошлинной торговли" активно продаются на востоке Украины "от киосков в Запорожье до пивных магазинов в Никополе", - сообщает Taxpayers Protection Alliance.

В организации отмечают, что контрабандные ТИЭНы являются нерегулируемой законом продукцией и представляют большой риск для потребителей.

"Болезнь легких, связанная с вейпингом, которая охватила Соединенные Штаты в 2019 году, свидетельствует об опасности, связанной с нерегулируемыми товарами. В январе 2020 г. Центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщили, что вспышка заболевания была "обусловлена использованием нелегальных товаров, содержащих тетрагидроканнабинол". Так что многие взрослые украинцы будут вынуждены переключиться на контрабандную продукцию, нельзя исключать, что подобные болезни легких могут появиться в Киеве, Никополе или Запорожье", - предупреждает Taxpayers Protection Alliance.

По мнению организации, вводя такой "драконовский" размер акциза, Верховная Рада снижает стимулы для отказа от традиционных сигарет и создает идеальную среду для процветания контрабанды.

"Если украинские государственные учреждения здравоохранения заинтересованы в будущем без курения, они должны учесть потенциал товаров для снижения вреда табака. Верховная Рада должна прислушиваться к науке и здравому смыслу", - уверена политический аналитик Taxpayers Protection Alliance Линдси Страуд.

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