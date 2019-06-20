В Польше предложили присоединить свою ГТС к украинской

Польша хочет присоединить свою ГТС в украинской. Фото: ТСН

Польша готова запустить газопровод на 2 миллиарда кубометров, который соединит польскую газотранспортную систему с украинской в ​​Германовицах.

"Мы готовы в случае необходимости запустить газопровод, который соединит польскую систему с украинской в Германовицях. Его пропускная способность составляет 2 млрд кубометров. Это немного, но когда украинцам нужна срочная помощь, мы готовы ее предоставить", - сообщил представитель польского правительства с вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, пишет dt.ua.

Он также подчеркнул, что на данный момент Польша ждет решения от украинской стороны.

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18 июня в "Газпроме" заявили, что новый контракт на транзит российского газа через газотранспортную систему Украины на европейских условиях, как того хочет украинская сторона, пока не заключаются.