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вторник, 18 июня 2019 12:46

Газпром назвал условие, при котором продолжит транзит газа через Украину

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Газпром назвал условие, при котором продолжит транзит газа через Украину
Контракт на транзит российского газа по газотранспортной системе Украины завершается 31 декабря 2019 года. Фото: Укринформ

Украина не сможет заключить новый контракт на транзит российского газа на тех условиях, которые предлагает.

"Нас много раз призывали заключить контракт на европейских условиях. Но это пока невозможно. Только на прошлой неделе было опубликовано постановление, которое задает направление реформе Нафтогаза", - сообщил начальник юридического департамента Газпрома Сергей Кузнец, пишет российский "Интерфакс".

По его словам, российская сторона рассчитывает, что Украина откажется от всех выигрышей в Стокгольмском арбитраже. Тогда удастся подписать новый транзитный контракт.

По решению арбитража, Россия должна вернуть Украине $4,6 млрд. В то же время Нафтогаз готов отказаться только от нового иска на $11-14 млрд.

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Контракт на транзит российского газа по газотранспортной системе Украины завершается 31 декабря 2019-го.

Очередные газовые переговоры запланировали провести в сентябре 2019-го. К этому их ждали сразу после президентских выборов в Украине.

Первый раунд трехсторонних переговоров прошел в Берлине 17 июля 2018-го. Украинскую делегацию представлял министр иностранных дел Павел Климкин. Российскую - министр энергетики Александр Новак. Вторая встреча России, Украины и ЕС состоялась 21 января 2019-го в Брюсселе.

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