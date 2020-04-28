В Нацбанке объяснили, как теперь будем переводить средства

Денежные переводы между гражданами с использованием банковских карт будут проходить в обычном режиме. Фото: facebook.com

Новый закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, вступает в силу 28 апреля и изменяет систему идентификации клиентов банков и небанковских финансовых учреждений. Согласно разъяснениям НБУ, закон не коснется большинства платежей.

Денежные переводы между гражданами с использованием банковских карт будут проходить в обычном режиме. Все клиенты банков уже были в отделении банка, заполняли анкеты и предоставляли ксерокопии своих документов, поэтому их идентификация проведена.

Безналичные платежи не будут иметь ограничений, и дробить их на 5 тысяч гривен не нужно.

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Перевод наличных на другую карту на сумму более 5 тыс. грн можно сделать в кассе банка и предоставить паспорт. Это можно сделать и в терминале самообслуживания, если такой терминал имеет возможность для идентификации клиента. До конца года платежные терминалы будут оборудованы специальными считывателями карт.

Но эти правила не касаются оплаты коммунальных услуг, уплаты налогов и других обязательных государственных платежей, оплаты товаров или услуг, пополнения кредитных карт до 30 тыс. грн. В этом случае идентификация не потребуется.

При идентификации клиента банки требовать подтверждения происхождения средств не будут.

Оплата коммуналки, уплата налогов, штрафов, других обязательных платежей (независимо от суммы) относятся к низкорисковым операциям и никаких дополнительных проверок не требуют. Эти платежи будут проходить в обычном режиме.

Оплата товаров и услуг также будет проходить в обычном режиме, и дополнительная идентификация не нужна.

Закон не регулирует телекоммуникационных услуг и отношений между операторами мобильной связи и их абонентами. Операторы мобильной связи смогут по-прежнему предоставлять услуги мобильной связи своим пользователям, в том числе неидентифицированным абонентам.

Законом внедряется риск-ориентированный подход в работе с клиентами. Высокорисковых клиентов будут проверять более тщательно. Например, речь идет о политиках или бизнесменах. То есть тех, кто может проводить операции на большие суммы.

Также законом увеличивается предельный порог операций обязательного финмониторинга. Раньше банки в обязательном порядке сообщали Госфинмониторинг обо всех операциях от 150 тыс. грн, а среди оснований для этого были 17 признаков. Закон увеличивает предельный порог суммы до 400 тыс. грн и уменьшает список признаков операций. Теперь их всего четыре. Отчитываться нужно о следующих операциях: наличные операции; перевод средств за границу; операции политиков; операции клиентов из государств, работающих в серой зоне.

С февраля 2020-го полиции, налоговой, прокуратуре, Службе безопасности, Антикоррупционному бюро и государственному бюро расследований упростили доступ к банковской тайне. Это предусматривают изменения в Закон "О банках и банковской деятельности". Больше не нужно решение суда, чтобы получить информацию о счетах предпринимателей и физических лиц. Достаточно направить письменный запрос в банк. Банкиры не обязаны предупреждать владельцев счетов, что их деньгами интересовались.