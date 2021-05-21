В министерстве рассказали, уменьшится ли размер субсидии

Размер субсидий в Украине не будут уменьшать. Произойдет лишь корректировка компенсаций согласно имущественного состояния граждан.

Автор: Елена Луценко Состоится корректировка в соответствии с имущественным положением

"Размер субсидии не будет уменьшаться. Собственно, что такое субсидия - это разница между размером платежки и доходами людей. По тем нормативам, которые у них есть. Именно по размерам субсидий никаких изменений не произойдет. Состоится корректировка в соответствии с имущественным положением", - сказала министр соцполитики Марина Лазебная в комментарии РБК.

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Кабмин на заседании 19 мая решил провести автоматическое переназначение субсидий на следующий отопительный сезон для 2,5 млн домохозяйств. Еще примерно 460 тыс. будут подавать декларации.

Начался прием документов на назначение жилищных субсидий. С мая в Украине действуют новые правила. У граждан есть пять месяцев до сентября включительно, чтобы подать документы. Министерство социальной политики утвердило новые бланки заявлений и деклараций. 19 мая Кабмин внес очередные изменения в схемы назначения субсидий.