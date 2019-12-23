В министерстве объяснили, как украинцам насчитывают льготы

Размер льготы зависит от количества членов семьи, цен и тарифов на коммунальные услуги. Фото: poshtivka.org

Украинским потребителям льготы начисляются в соответствии с социальным нормативом пользования услугами.

Так, размер льготы ежемесячно рассчитывает орган социальной защиты населения, исходя из социального норматива пользования услугами, объяснили в Министерстве социальной политики.

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Размер льготы зависит от количества членов семьи, цен и тарифов на коммунальные услуги.

Украинцам пообещали предоставить возможность изменить форму монетизации льгот, если поставщики не вовремя и некачественно выполняют свою функцию. Перейти из безналичной формы содержания помощи на наличную планируют разрешить с 1 января 2020 года.

В 2019 году за субсидией еженедельно обращалось на 60% меньше домохозяйств, чем было в прошлом году. Если потребители сейчас обратятся за помощью на оплату ЖКУ, то получат субсидию с декабря. Те, кто напишет заявление в январе, будет иметь субсидию со следующего года.