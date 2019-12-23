В министерстве объяснили, как украинцам насчитывают льготы

 
Ексклюзивы
1/5
Дейнега: Политики борются за власть. А гражданское общество - за влияние на нее
Дейнега: Политики борются за власть. А гражданское общество - за влияние на нее
Просмотров: 90
"Та же мажоритарка" - политолог развеял миф об открытых списках
"Та же мажоритарка" - политолог развеял миф об открытых списках
Просмотров: 36
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
Просмотров: 549
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
4 Просмотров: 1404
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
Просмотров: 657
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
Просмотров: 1548
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
1 Просмотров: 990
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1323
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
1 Просмотров: 1953
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
1 Просмотров: 2961
Фото
Все фото
3
13
3
3
7
Показали протокол по газу с Россией
Показали протокол по газу с Россией
&quot;Труднее всего найти поставщиков&quot; - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Показали новые 50 и 200 грн
Показали новые 50 и 200 грн
Нацбанк выпустил монеты необычной формы
Нацбанк выпустил монеты необычной формы
&quot;Сладости надо уметь продать&quot; - кондитер об опыте заработка на веганских конфетах
"Сладости надо уметь продать" - кондитер об опыте заработка на веганских конфетах
Видео
Все видео
Раскрыли подробности договоренностей с РФ по газу
Раскрыли подробности договоренностей с РФ по газу
Нафтогаз отозвал иск против Газпрома
Нафтогаз отозвал иск против Газпрома
Зеленский анонсирует доступные кредиты для бизнеса
Зеленский анонсирует доступные кредиты для бизнеса
Украинское предприятие производит продукцию для российского ВПК - "Схемы"
Украинское предприятие производит продукцию для российского ВПК - "Схемы"
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
Интервью
1/5
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
Просмотров: 549
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Просмотров: 1179
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1323
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
1 Просмотров: 621
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1251
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
22 декабря 2019
Просмотров: 234
В очікуванні Снігуроньки, яка торкнеться вустами щоки
На поверхні моїх спогадів про Новий рік лежить пелюстка ніжного поцілунку. Світло-рожева, майже біла. Такими були того грудневого дня Анині губи. ...
понедельник, 23 декабря 2019 13:11

В министерстве объяснили, как украинцам насчитывают льготы

  Комментировать
В министерстве объяснили, как украинцам насчитывают льготы
Размер льготы зависит от количества членов семьи, цен и тарифов на коммунальные услуги. Фото: poshtivka.org

Украинским потребителям льготы начисляются в соответствии с социальным нормативом пользования услугами.

Так, размер льготы ежемесячно рассчитывает орган социальной защиты населения, исходя из социального норматива пользования услугами, объяснили в Министерстве социальной политики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Субсидия деньгами: эксперт назвал плюсы и минусы монетизации

Размер льготы зависит от количества членов семьи, цен и тарифов на коммунальные услуги.

Украинцам пообещали предоставить возможность изменить форму монетизации льгот, если поставщики не вовремя и некачественно выполняют свою функцию. Перейти из безналичной формы содержания помощи на наличную планируют разрешить с 1 января 2020 года.

В 2019 году за субсидией еженедельно обращалось на 60% меньше домохозяйств, чем было в прошлом году. Если потребители сейчас обратятся за помощью на оплату ЖКУ, то получат субсидию с декабря. Те, кто напишет заявление в январе, будет иметь субсидию со следующего года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В министерстве объяснили, как украинцам насчитывают льготы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
декабря

Пассажиры самолета ели тела погибших

В США ждут целый год, чтобы попробовать пиво "Кутя", которое варит украинец

Самое читаемое
Гвидо Арджентини: фотограф, который воплощает сексуальные фантазии
Гвидо Арджентини: фотограф, который воплощает сексуальные фантазии
30
 Просмотров: 295848
Секс-бомба Ана Чери подорвала сеть фото без бюстгальтера
Секс-бомба Ана Чери подорвала сеть фото без бюстгальтера
8
 Просмотров: 16380
Обнаружили кладбище брошенных такси
Обнаружили кладбище брошенных такси
7
 Просмотров: 12249
Аналитик объяснил, что будет с гривной в январе 2020-го
Аналитик объяснил, что будет с гривной в январе 2020-го
 2 Просмотров: 10296
Стилист раскрыла самый модный цвет сезона, который идет всем
Стилист раскрыла самый модный цвет сезона, который идет всем
6
 Просмотров: 6894
Экономика
Заправить машину: сколько стоит бензин 23 декабря
Заправить машину: сколько стоит бензин 23 декабря Просмотров: 135
Все шахты "Львовуголь" отключили от энергоснабженияВсе шахты "Львовуголь" отключили от энергоснабжения. Идет затопление
Все шахты "Львовуголь" отключили от энергоснабженияВсе шахты "Львовуголь" отключили от энергоснабжения. Идет затопление Просмотров: 216
Пора бежать в обменники: аналитик спрогнозировал курс доллара на неделю
Пора бежать в обменники: аналитик спрогнозировал курс доллара на неделю Просмотров: 2241
Сравнили зарплаты в Чехии, Польше и Украине
Сравнили зарплаты в Чехии, Польше и Украине Просмотров: 1521
В Украине стало больше ФОПов
В Украине стало больше ФОПов Просмотров: 180
Больше всего комментируют
3
Убийство Шеремета: украинские музыканты выступили в защиту подозреваемых
3
Порошенко требует созвать СНБО и ввести санкции против прямых поставок газа из России
2
Украина приобретет американские вертолеты "Apache"
2
Аналитик объяснил, что будет с гривной в январе 2020-го
2
Украинцы выбрали политика года
Голосов: 22726
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua