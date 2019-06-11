В Госстате сообщили о росте цен

Инфляция в мае замедлилась до 0,7%. Фото: Укринформ

В мае 2019-го по сравнению с апрелем рост цен составил 0,7%.

Это на 0,3% меньше, чем инфляция в апреле 2019-го, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Цены в Украине выросли на 4,2% с начала 2019 года, а по сравнению с маем 2018 года, - на 9,6%.

Больше всего в мае выросли цены на фрукты - на 11,9%. Цены на овощи выросли на 1%. В апреле именно рост цен на овощи привел к росту индекса инфляции.

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"На 0,7-1,7% выросли цены на мясо и мясопродукты, хлеб, сахар, овощи, продукты переработки зерновых, рыбу и продукты из рыбы. В то же время на 15,3% подешевели яйца, на 2,5 -0,2% - сало, молоко, рис, сыры, сметана", - отмечают в Госстате.

Сообщили о падении цен на коммунальные услуги в среднем на 0,7% и рост цен на топливо на 4,1%.

С началом лета начали дешеветь овощи борщового набора. В июне цена упадет на 30%. На рынке уже появились овощи с открытого грунта. Также будут дешеветь ягоды. Клубнику уже завозят из восточных регионов, Херсонской области. Килограмм стоит 55-60 грн/кг. Появилась черешня из Херсона и Запорожья. Продают ее по 80-90 грн/кг. Цена упадет до 60-70 грн/кг