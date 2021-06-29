В ЕС призвали НКРЭКУ не запрещать работу трейдеров на рынке электроэнергии: документ

Энергетическое сообщество Евросоюза призвало Национальную комиссию по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) не ограничивать работу трейдеров на рынке электроэнергии и не вводить новую методику формирования максимальных и минимальных цен на электричество на отдельных сегментах энергорынка.

Об этом говорится письме директора энергорегулятора ЕС Янеза Копача к главе НКРЭКУ Валерию Тарасюку, которое есть в распоряжении LIGA.net.

Письмо датируется 18 июня 2021 года и касается запроса Министерства энергетики от 8 июня 2021 года к украинскому регулятору о "возможности регуляторного влияния на рынок электроэнергии" в Украине.

Документом Копач, в частности, призвал НКРЭКУ не вводить нерыночные ограничения на энергорынке в ответ на потенциальные манипуляции со стороны его участников, а начать расследовать отдельные случаи и использовать свои полномочия для мониторинга рынка.

Письмо директора Энергетического сообщества ЕС Янеза Копача к главе НКРЭКУ Валерию Тарасюку (английская версия)

Письмо директора Энергетического сообщества ЕС Янеза Копача к главе НКРЭКУ Валерию Тарасюку (английская версия)

"Некоторые участники рынка подают заявки без намерения поставить их на рынке, а скорее оставляют их открытыми в балансирующем сегменте, то есть занимают спекулятивную позицию по цене небаланса. <…> Потенциальные манипуляции не должны становиться причиной ограничений, которые выходят за пределы разумного и необходимого рыночной практики", – считает Копач.

В место этого директор Энергосообщества рекомендовал НКРЭКУ запретить участникам рынка "занимать спекулятивную позицию в механизме балансирования" и отменить ограничение цены на электроэнергию на рынке "балансирующих услуг".

Кроме того, Копач также раскритиковал недавние предложения Минэнерго к НКРЭКУ временно ограничить работу трейдеров на рынке "на сутки вперед" и "внутрисуточном рынке" и призвал воздержаться от принятия методики установления максимальных и минимальных цен на энергорынке.

Подобные инициативы директор Энергетического сообщества назвал не рыночными.

"Любой приказ или распоряжение, оказывающий давление на регулятора, противоречит правилам Энергетического Сообщества. Следовательно, его следует рассматривать как наблюдение со стороны, а не как обязательную инструкцию правительственного органа, которая посягает на независимость НКРЭКУ", – заявил Копач.

Письмо директора Энергетического сообщества ЕС Янеза Копача к главе НКРЭКУ Валерию Тарасюку (русская версия, неофициальных перевод)

Письмо директора Энергетического сообщества ЕС Янеза Копача к главе НКРЭКУ Валерию Тарасюку (русская версия, неофициальных перевод)

Подобные рекомендации для НКРЭКУ не первые.

Согласно другому письму Янеза Копача к Валерию Тарасюку, в ноябре 2020 года Энергосообщество ЕС рекомендовало украинскому регулятору не ограничивать объемы продаж электроэнергию на "рынке на сутки вперед", а наоборот их увеличить, чтобы повысить ликвидность рынка.