В Центре экономических стратегий раскритиковали законопроект 5600

Глава Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский прокомментировал законопроект 5600. Фото: SoundCloud

Законопроект в нынешнем виде контрпродуктивен для бизнеса. Все содержащиеся в нем меры по ужесточению администрирования, напрямую подрывают инвестиционный климат и делают среду для развития бизнеса неприемлемой.

Так прокомментировал законопроект 5600 Глеб Вышлинский, глава Центра экономической стратегии.

"Никаких мер, которые могли бы способствовать экономическому росту законопроект не предполагает. Напротив, он ухудшает среду для бизнеса. Конечно, я считаю его неприемлемым", - заявил эксперт.

Круг экспертов, которые негативно оценили кабминовский законопроект постоянно растет. Многие называют его попыткой уничтожить бизнес. Против законопроекта выступили и бизнес ассоциации и даже чиновники.

Напомним, 1 июля 2021 года Верхновная Рада в первом чтении поддержала законопроект №5600, который вносит ряд существенных изменений в сфере налогообложения. Инициаторы позиционировали законопроект как "антиолигархический", однако многие бизнес-ассоциации и отдельные предприниматели ужасаются его нормам, нацеленным на средний и мелкий бизнес.