В бюджет поступило более 6 млрд грн: подробности

В январе-июле фискалы проверили 132 финучреждения. Фото: news.church.ua

Государственная фискальная служба провела масштабные проверки бизнеса. В бюджет взыскали более 6 млрд грн.

В январе-июле провели 2,8 тыс. плановых проверок, 7,5 тыс. внеплановых и 2 тыс. встречных сверок, сообщили в ГФС.

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Служба проверила 132 финансовые учреждения и их подразделения. Доначислила им 518 млн грн. Иностранным юрлицам доначислили 207 млн грн налога на прибыль.

По результатам проверок в бюджет доначислили 22,7 млрд грн. Из них согласовано 6,7 млрд грн.

2019-го по сравнению с прошлым годом выросло как количество поданных гражданами деклараций, так и сумма задекларированных доходов, сообщили в Государственной фискальной службе. Самые большие налоги с дохода заплатил киевлянин - 1 млрд грн.