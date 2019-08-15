Налог на доходы: киевлянин пополнил бюджет на 1 млрд грн

Декларанты в течение нынешней кампании уплатили в бюджет 3,2 млрд грн налога на доходы физлиц. Фото: Укрінформ

Киевлянин уплатил в бюджет почти 1 млрд грн налогов с дохода.

В этом году по сравнению с прошлым годом выросло как количество поданных гражданами деклараций, так и сумма задекларированных доходов, сообщили в Государственной фискальной службе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НАПК накопало недостоверностей в декларациях нардепов более чем на 200 млн грн

Наибольшие суммы налога на доходы заплатили в Киеве - 2 млрд грн. В Киевской области - 120 млн грн. Налоги с доходов в размере 106 млн грн и 104 млн грн заплатили жители Харьковской и Одесской области соответственно.

Декларанты в течение нынешней кампании уплатили в бюджет 3,2 млрд грн налога на доходы физлиц и почти 440 млн грн военного сбора.

Декларирование ложной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов (то есть более 480 тыс. грн) влечет за собой штраф до 200 необлагаемых минимумов (то есть 4250 грн) или ограничение свободы до 3-х лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.