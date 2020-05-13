Утром Нацбанк порадовал курсом валют

Доллар подешевел на 11 коп. Фото: unsplash.com

Национальный банк Украины на 14 мая установил курс доллара на уровне 26,68 грн. Это на 11 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 6 коп. Стоит 29,02 грн.

Курс российского рубля - 36 коп.

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В обменниках доллар покупают по 26,82 грн. Продают по 27,03 грн.

За евро предлагают 28,83 грн. Продают по 28,98 грн.

Российский рубль покупают и продают по 35 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Дешевле всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.