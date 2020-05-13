Утром Нацбанк порадовал курсом валют

Национальный банк Украины на 14 мая установил курс доллара на уровне 26,68 грн. Это на 11 коп. меньше, чем было вчера.
Сообщает сайт НБУ.
Евро подешевел на 6 коп. Стоит 29,02 грн.
Курс российского рубля - 36 коп.
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В обменниках доллар покупают по 26,82 грн. Продают по 27,03 грн.
За евро предлагают 28,83 грн. Продают по 28,98 грн.
Российский рубль покупают и продают по 35 коп.
Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Дешевле всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.
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