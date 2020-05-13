Утром Нацбанк порадовал курсом валют

 
Ексклюзивы
1/5
"Дергаются. Нет ответа - куда движется страна" - дали характеристику власти Зеленского
"Дергаются. Нет ответа - куда движется страна" - дали характеристику власти Зеленского
Просмотров: 846
Конкуренция выросла: украинцы согласны на меньшие зарплаты, лишь бы работать
Конкуренция выросла: украинцы согласны на меньшие зарплаты, лишь бы работать
Просмотров: 666
Примерно каждые четыре года создают очередную партию мэров - Рахманин
Примерно каждые четыре года создают очередную партию мэров - Рахманин
Просмотров: 108
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Просмотров: 1314
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Просмотров: 945
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 1701
Как изменятся цены на АЗС в мае
Как изменятся цены на АЗС в мае
Просмотров: 5553
Выборы в ОРДЛО провести невозможно - Рахманин
Выборы в ОРДЛО провести невозможно - Рахманин
1 Просмотров: 450
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Просмотров: 3195
Когда подешевеет доллар
Когда подешевеет доллар
Просмотров: 4860
Фото
Все фото
3
7
6
3
4
Мощность украинских АЭС упала до исторического минимума
Мощность украинских АЭС упала до исторического минимума
Фермер рассказал, как зарабатывает 2 тысячи гривен ежедневно
Фермер рассказал, как зарабатывает 2 тысячи гривен ежедневно
Продавцы за пищевой пленкой: в Украине заработали рынки
Продавцы за пищевой пленкой: в Украине заработали рынки
Белановский ГОК Ferrexpo передал партию помощи больнице Кременчуга
Белановский ГОК Ferrexpo передал партию помощи больнице Кременчуга
Дубилет показал, как карантин повлиял на экономику
Дубилет показал, как карантин повлиял на экономику
Видео
Все видео
Институт Укравтодора аттестовал заброшенный завод для участия "Автострады" в тендерах Житомирщины - СМИ
Институт Укравтодора аттестовал заброшенный завод для участия "Автострады" в тендерах Житомирщины - СМИ
В Украине появились 200 000 одной монетой
В Украине появились 200 000 одной монетой
Расскажи об этом куму: Нацбанк объяснил, как переводить деньги после 28 апреля
Расскажи об этом куму: Нацбанк объяснил, как переводить деньги после 28 апреля
Каждые 30 секунд покупают флакон Chanel №5
Каждые 30 секунд покупают флакон Chanel №5
Новые деньги: когда в Украине появятся металлические 10 грн
Новые деньги: когда в Украине появятся металлические 10 грн
Интервью
1/5
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 1701
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Просмотров: 3195
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 756
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
2 Просмотров: 4014
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1908
Колонка
Елизавета Красниченко
Елизавета Красниченко
13 мая 2020
Просмотров: 333
Червона сукня
– Мам, дивися, це ж ведуча програми музичних привітань. А чому вона в червоній сукні? – згадався епізод із дитинства. Брюнетка у ...
четверг, 14 мая 2020 07:10

Утром Нацбанк порадовал курсом валют

  Комментировать
Утром Нацбанк порадовал курсом валют
Доллар подешевел на 11 коп. Фото: unsplash.com

Национальный банк Украины на 14 мая установил курс доллара на уровне 26,68 грн. Это на 11 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 6 коп. Стоит 29,02 грн.

Курс российского рубля - 36 коп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из-за задолженности по кредиту штрафовать не будут: почему

В обменниках доллар покупают по 26,82 грн. Продают по 27,03 грн.

За евро предлагают 28,83 грн. Продают по 28,98 грн.

Российский рубль покупают и продают по 35 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Дешевле всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Утром Нацбанк порадовал курсом валют». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Ломаченко второй раз в карьере побывал в нокдауне
Ломаченко второй раз в карьере побывал в нокдауне
 1 Просмотров: 22700
Самоубийство украинского полярника в Антарктиде: рассказали о причинах
Самоубийство украинского полярника в Антарктиде: рассказали о причинах 1 Просмотров: 20970
Обнаженная, в черной сетке: фитоняшка удивляет подписчиков разносторонними образами
Обнаженная, в черной сетке: фитоняшка удивляет подписчиков разносторонними образами
8
 Просмотров: 14310
В Украину снова приближается холод - прогноз синоптика
В Украину снова приближается холод - прогноз синоптика Просмотров: 10161
Отписалась от старости: 70-летняя дизайнер поразила Instagram
Отписалась от старости: 70-летняя дизайнер поразила Instagram
21
 Просмотров: 9927
Экономика
В Минэкономики сообщили прогноз по урожаю зерна
В Минэкономики сообщили прогноз по урожаю зерна Просмотров: 378
Цены низкими будут недолго: украинцев предупредили о подорожании салатных овощей
Цены низкими будут недолго: украинцев предупредили о подорожании салатных овощей Просмотров: 405
Курс гривны продолжает укрепляться - НБУ
Курс гривны продолжает укрепляться - НБУ Просмотров: 288
Сегодня день крупнейшего публичного фиаско Коломойского - социальные сети
Сегодня день крупнейшего публичного фиаско Коломойского - социальные сети
 Просмотров: 3753
Назвали сроки получения Украиной первого транша от МВФ
Назвали сроки получения Украиной первого транша от МВФ Просмотров: 216
Больше всего комментируют
4
Ирина Билык опубликовала фотографию о том, как ее изменил карантин: фанаты в восторге
4
Западные социологи: "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" лидируют в рейтингах политических партий
4
Зарубежные украинцы призвали Зеленского прекратить политическое преследование Порошенко, Федыны и Вятровича
4
Нардепы просят СБУ взяться за Киву, который обозвал Львов колыбелью фашизма
4
США могут ввести жесткие санкции против Китая: представили законопроект
Голосов: 24467
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua