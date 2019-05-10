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пятница, 10 мая 2019 21:10

Установили рекорд: Украина завезла впечатляющее количество овощей из-за рубежа

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Установили рекорд: Украина завезла впечатляющее количество овощей из-за рубежа
Больше всего Украина импортировала лука. Ввезли преимущественно из Узбекистана. Фото: Community

Украина за год увеличила импорт овощей борщового набора в 5 раз. Только за 10 месяцев сезона 2018-2019 года завезла рекордные 112 тыс. т продукции.

"Сезон можно считать аномальным. Украина никогда не ввозила так много продукции, которой вполне можем самостоятельно себя обеспечивать в течение всего года. Но стечение обстоятельств, в виде сокращения производственных площадей, низкой урожайности у нас и в других странах, заставил импортировать продукцию еще осенью", - объясняет эксперт плодоовощного рынка Татьяна Гетьман, передает "Інфо Шувар".

По ее словам, в этом году Украина увеличила закупку овощей из стран Центральной Азии. Ранее последние не были в списке главных поставщиков.

"Сдерживать рост цены за счет импорта не всегда удавалось - импортная продукция была достаточно дорогой из-за больших расходов на логистику. Если бы ситуация с производством в странах ЕС не была такой критической, цены у нас могли бы быть заметно ниже. В то же время в конце апреля с полок украинских супермаркетов и с площадок оптовых рынков почти исчезла прошлогодняя белокочанная капуста. Ее запасы закончились как у нас, так и в соседних странах", - говорит Татьяна Гетьман.

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Больше всего Украина импортировала лука. Ввезли преимущественно из Узбекистана. Только в апреле закупили более 15, 5 тыс. т. В феврале было еще больше - 26,4 тыс. т.

Картофеля в апреле импортировали 8,4 тыс. т. Большая часть продукции - ранняя. Ее завозили из Египта и Азербайджана. По сравнению с мартом импорт картофеля вырос почти в 3 раза.

На столько же увеличился импорт капусты. В апреле завезли более 7 тыс. т преимущественно из Македонии и Узбекистана.

Свеклы и моркови в апреле завезли 2,3 тыс. т - это в три раза больше, чем в мае прошлого года. Продукцию завозили из Беларуси. Раннюю свеклу в небольшом количестве импортировали из Узбекистана.

Овощи борщевого набора прошлогоднего урожая рекордно подорожали. Цены выросли, ведь в Украине нет информации о балансе производства, потребления и экспорта отечественной продукции. Фермеры не знают, что сеять, какая культура будет прибыльной, будет ли спрос на внешнем рынке.

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