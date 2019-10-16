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среда, 16 октября 2019 13:49

Управление соцзащиты в регионах сокращать не будут: подробности

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Управление соцзащиты в регионах сокращать не будут: подробности
В Минсоцполитики планируют усовершенствовать сервисы управления социальной защиты и предоставления услуг на местах. Фото: dn.gov.ua

Минсоцполитики не планирует сокращать управления социальной защиты в регионах.

"Сокращать управления социальной защиты в нынешней системе не планируем. Но нужно провести анализ функций структурных подразделений и их нагрузки, чтобы двигаться в направлении реформ и создание качественных сервисов и услуг на местах", - объясняет министр соцполитики Юлия Соколовская, передает пресс-служба министерства.

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Добавляет, что министерство должно стать гораздо более технологичным.

"Анализируем функции управлений и нагрузки - это комплексная работа по моделированию того, как люди будут получать сервисы и услуги и какие функции будут выполнять районные государственные администрации, а какие - объединены территориальные общины. Надо создать методику работы на местах", - отметила министр.

От прожиточного минимума планируют отвязать 150 видов социальных выплат. Сегодня при росте прожиточного минимума увеличиваются все социальные выплаты. Его размер могут пересматривать несколько раз в год, сообщили в Минсоцполитики.

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16
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