Какие выплаты и почему не будут расти ежегодно

До прожиточного минимума оставят привязанными пенсии и помощь малообеспеченным семьям. Фото: Укрінформ

От прожиточного минимума планируют отвязать 150 видов социальных выплат.

Сегодня при росте прожиточного минимума увеличиваются все социальные выплаты. Его размер могут пересматривать несколько раз в год, сообщили в Минсоцполитики.

Если от прожиточного минимума отвяжут зарплаты судей, депутатов и прокуроров, необходимости пересматривать их несколько раз в год не будет.

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В то же время зависимыми от прожиточного минимума останутся пенсия и помощь малообеспеченным семьям.

"Такая реформа не приведет к уменьшению размера соцпособий. Для некоторых категорий населения размер выплат даже увеличится. Но это позволит реально помочь семьям. Государственная социальная помощь малообеспеченным семьям станет более эффективной - для семей, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, размеры выплат будут увеличиваться", - пояснила министр соцполитики Юлия Соколовская.

В Украине с 1 июля выросли социальные выплаты. Прожиточный минимум повысили на 83 грн. Составляет 1936 грн.