 
Ексклюзивы
1/5
Умножают энергетическую реформу на ноль - последствия увольнения главы Нафтогаза
Умножают энергетическую реформу на ноль - последствия увольнения главы Нафтогаза
Просмотров: 117
Как отогнать гадюку: змеи проснулись после зимы и лезут к домам
Как отогнать гадюку: змеи проснулись после зимы и лезут к домам
Просмотров: 513
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Просмотров: 378
Город остановился на 3 минуты, чтобы почтить умерших
Город остановился на 3 минуты, чтобы почтить умерших
Просмотров: 405
Кадровая импотенция Зеленского может помешать увольнению Степанова
Кадровая импотенция Зеленского может помешать увольнению Степанова
Просмотров: 261
Как превратить 20-летнее авто на современное -
Как превратить 20-летнее авто на современное -
Просмотров: 738
Май удивит погодой
Май удивит погодой
Просмотров: 1026
Летом газ для населения не подешевеет
Летом газ для населения не подешевеет
5 Просмотров: 666
Историки требуют не допустить россиян к Бабьему Яру
Историки требуют не допустить россиян к Бабьему Яру
Просмотров: 387
Как подготовиться к ВНО за месяц
Как подготовиться к ВНО за месяц
Просмотров: 99
Фото
Все фото
10
13
7
5
5
Как украинцы готовятся к Пасхе
Как украинцы готовятся к Пасхе
&quot;Раньше за месяц скупались на Пасху, а сейчас на рынке пусто&quot;
"Раньше за месяц скупались на Пасху, а сейчас на рынке пусто"
&quot;Украинки ежедневно выживали с работы &quot; - опыт работы в Польше
"Украинки ежедневно выживали с работы " - опыт работы в Польше
&quot;Работала на фирме, где собралось три поколения семьи&quot; - украинка рассказала, как переехала в Неаполь
"Работала на фирме, где собралось три поколения семьи" - украинка рассказала, как переехала в Неаполь
&quot;Неделю пыталась забрать заработанное&quot; - украинка о депортации из Польши
"Неделю пыталась забрать заработанное" - украинка о депортации из Польши
Видео
Все видео
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Зеленский в видео подколол предшественников
Зеленский в видео подколол предшественников
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Интервью
1/5
Умножают энергетическую реформу на ноль - последствия увольнения главы Нафтогаза
Умножают энергетическую реформу на ноль - последствия увольнения главы Нафтогаза
Просмотров: 117
Как отогнать гадюку: змеи проснулись после зимы и лезут к домам
Как отогнать гадюку: змеи проснулись после зимы и лезут к домам
Просмотров: 513
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Просмотров: 378
Город остановился на 3 минуты, чтобы почтить умерших
Город остановился на 3 минуты, чтобы почтить умерших
Просмотров: 405
Придется ли сдавать украинцам сбережения в банк и платить с них 5% налога
Придется ли сдавать украинцам сбережения в банк и платить с них 5% налога
Просмотров: 1215
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
28 апреля 2021
Просмотров: 333
Джміль
Колись я думав, що джміль — то чоловік бджоли. На це прямо й очевидно вказувало багато що. От, наприклад, явна спорідненість і співзвучність у ...
четверг, 29 апреля 2021 17:43

Умножают энергетическую реформу на ноль - последствия увольнения главы Нафтогаза

  Комментировать
Умножают энергетическую реформу на ноль - последствия увольнения главы Нафтогаза
Увольнение Коболева - удар по энергетическому сектору - Михаил Гончар. Фото: Сергей Старостенко

Увольнением главы Нафтогаза Андрея Коболева власти нарушили одно из основных достижений энергетического сектора. Это создание независимых наблюдательных советов, которые и решают кадровый вопрос - назначают или освобождают председателя правления. Правительство только может утвердить это решение. Увольнение является ударом по всему сектору, говорит эксперт по энергетической безопасности Михаил Гончар.

Какие последствия будет иметь это решение правительства?

Возвращает нефтегазовый сектор в ручное управление. Теперь можно делать все, что угодно. Только пролоббировать через правительство соответствующее решение. Или дать указание с Банковой. Управление с Офиса президента абсолютно некомпетентное и ничтожное.

когда Россия готовит новую вспышку оружием агрессии, начинаются внутренние разборки, похожие на грызню у корыта

Негативная реакция западных партнеров уже есть. Обращают внимание, что реформу умножают на ноль. Какое может быть доверие в целом. Сейчас, когда Россия готовит новую вспышку оружейной агрессии, начинаются внутренние разборки, похожие на грызню у корыта. Почему нам после этого должны внешне помогать? Негативная реакция со стороны США поступила, от Еврокомиссии также будет. Станем слабее в противостоянии с Россией. Это будет проблемой для политической надстройки, которая инициировала эти решения. Экономически мы прямых последствий не почувствуем. Цена на газ завтра не станет высокой и не упадет резко. Это будет зависеть от дальнейших действий власти. На Банковой хотят в очередной раз заняться популизмом. Они обещали дешевый газ и электроэнергию, а значит по-другому. Теперь, видимо, будут заставлять нового руководителя проводить более социальную политику. Но это будет фальшивка и обман.

Группа Нафтогаз 2020 года получила убыток в 19 млрд гривен в результате низкого спроса и цен на газ, в 2019 году компания получила 2,6 млрд грн прибыли. Это называют формальной причиной увольнения.

Разговоры об убыточности предприятия являются лукавством. Она объясняется отсутствием платежей самому Нафтогазу со стороны тех же газзбутов Фирташа. Прибыль 2019-го и убытки 2020-м не стоит сравнивать - это уже разные компании. С Нафтогаза вынули газотранспортную систему и теперь она независима. Доходы от транзита газа через территорию Украины в балансе Нафтогаза отсутствуют, а это была большая часть доходов. Ближайшие времена покажут на что способен Витренко. Ранее собирался продолжить активную исковую деятельность против российского Газпрома. Критерий оценки нового руководителя - будет ли делать это в дальнейшем.

Приходите, ребята, порешаем все вопросы. На этом и заканчивается борьба с олигархатом


Увольнение Коболева можно назвать определенным сигналом для олигархов?

Офису президента захотелось оседлать финансовые потоки Нафтогаза. А для олигархов это месседж - приходите, ребята, порешаем все вопросы. На этом и заканчивается борьба с олигархатом. На Банковой проявляется не новая культура - кто-то из близкого круга Зеленского должен "крышевать" какое-то направление. Сергея Шефира (первый помощник президента Зеленского, отвечает за организацию ежедневной работы главы государства. - Gazeta.ua) не случайно СМИ называли куратором Энергоатома. Видим результат. Возможно, сейчас Ермаку захотелось поуправлять нефтегазовым сектором.

Какие еще изменения могут произойти в компании?

Не ожидаю радикальных, кроме кадровых зачисток. Но этими движениями с увольнением может воспользоваться Россия, которая будет работать не напрямую с Витренко, а через Банковую и "пятую колонну", чтобы навязать Нафтогазу восстановления прямых закупок от Газпрома. Мол, в 2019 году был пунктик в протоколе при подписании Минского договора по газовым вопросам и предусматривал такую ​​возможность. Это тоже будет индикатором направления деятельности нового руководителя.

Юрий Витренко - человек из области, компетентный и профессиональный. Нельзя это назначение назвать непредсказуемым. Другое дело - какой миссии согласился служить? Эта миссия может быть абсолютно неблагодарной. Принял те условия, которые ему предложили. Если не правовым способом пришел, то так же могут и убрать после того, как "мавр сделает свое дело". Нефтегазовый сектор - это большие ресурсные и денежные потоки, номер один среди государственных налогоплательщиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский хотел забрать у Нафтогаза 50 млрд грн и пустить на "Большую стройку"

Какие достижения Коболева в должности можете назвать? А промахи?

Достижения в Андрея Коболева и Юрия Витренко были тандемными. Это то, что в Стокгольмском арбитраже выиграли дело против Газпрома в размере 3 миллиардов долларов. До этого даже ни одна из европейских компаний не выигрывала. Во-вторых, шестой год от Газпрома Нафтогаз не импортирует ни куба газа. Сделали корпоративную реформу Нафтогаза. Если бы не эта реформа, снова был бы проигрыш. И в отопительные сезоны 2014 - 2018 годов, когда все волновались, достаточно газа в хранилищах, ничего апокалиптического не случилось. Из достижений также реверсные поставки газа с территории Польши, Словакии, Венгрии. Это успехи корпоративной дипломатии - получили поддержку Европейской комиссии.
К промахам можно отнести неудачу с программой 2020 - наращивание газодобычи компании Укргаздобыча, которая является частью Нафтогаза. Предполагалось, что к 2020 году добыча достигнет 14,5 млрд кубометров - 20 млрд. Это бы позволило выйти почти на ноль импорта газа. Но многое зависело и от своевременности принятия законодательных актов, нормативно-правовых, от деятельности местных советов по выделению лицензионных участков. Теперь новому руководству придется работать с новой программой добычи до 2025 года.

29 апреля, то есть на следующий день, также назначили нового министра энергетики. Им стал Герман Галущенко. Как оцениваете его лицо на должности?

Это назначение показывает уровень абсурда в государственном управлении. Первое, когда Кива становится кандидатом наук, а это - второе. Управление Галущенком Энергоатомом привело к убыткам. По логике увольнения Коболева - Галущенко также должен уйти. Это человек не из отрасли. Похоже назначения "смотрящего".

28 апреля Кабинет министров сообщил о прекращении полномочий председателя правления Нафтогаз Украины - Андрея Коболева. Вместо него компанию возглавил Юрий Витренко. Коболев возглавлял Нафтогаз с марта 2014 года.

После этого послы стран G7 предупредили Украину от политического вмешательства в управлении Нафтогазом.

"Эффективное управление госпредприятиями, свободное от политического вмешательства, имеет решающее значение для конкурентоспособности, процветания и исполнения международных обязательств Украины", - заявили послы.

Автор: Ирина ЛЕВИЦКАЯ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Коломойский получит деньги украинцев за счет теневой схемы - СМИ
Коломойский получит деньги украинцев за счет теневой схемы - СМИ Просмотров: 360
Правительство уволило Коболева из-за долгов, в которых само виновато - экономист
Правительство уволило Коболева из-за долгов, в которых само виновато - экономист Просмотров: 207
Сейчас вы читаете новость «Умножают энергетическую реформу на ноль - последствия увольнения главы Нафтогаза». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
апреля

В Севастополе подняли украинские флаги

Вспыхнули погромы из-за действий полицейских

Запустили троллейбусную линию

От землетрясения на Кавказе погибли 270 человек

Свадьба принца смотрело около двух миллиардов зрителей

В Карпатах произошел ожесточенный бой

Самое читаемое
Лукашенко скрывает сына с умственной отсталостью - СМИ показали фото
Лукашенко скрывает сына с умственной отсталостью - СМИ показали фото Просмотров: 24609
Гороскоп на 28 апреля: назвали знаки, которым жизнь готовит невероятный сюрприз
Гороскоп на 28 апреля: назвали знаки, которым жизнь готовит невероятный сюрприз
 Просмотров: 7038
Кардашьян с подругой обольстительно позировали в одинаковых бикини
Кардашьян с подругой обольстительно позировали в одинаковых бикини
7
 Просмотров: 6678
Русский блогер погиб в прямом эфире во время неудачного трюка
Русский блогер погиб в прямом эфире во время неудачного трюка Просмотров: 4077
&quot;Исчез злой кот&quot;: 10 забавных объявлений о животных, которые рассмешат до слез
"Исчез злой кот": 10 забавных объявлений о животных, которые рассмешат до слез
10
 Просмотров: 3996
Экономика
Когда появится дешевая клубника
Когда появится дешевая клубника Просмотров: 72
Как украинцы готовятся к Пасхе
Как украинцы готовятся к Пасхе
10
 Просмотров: 162
Зеленский хотел забрать у Нафтогаза 50 млрд грн и пустить на "Большую стройку"
Зеленский хотел забрать у Нафтогаза 50 млрд грн и пустить на "Большую стройку" 1 Просмотров: 1134
Коломойский получит деньги украинцев за счет теневой схемы - СМИ
Коломойский получит деньги украинцев за счет теневой схемы - СМИ Просмотров: 360
"У вас достаточно полномочий". Гетманцев на комитете призвал руководство ГФС и ГНС прекратить преступную деятельность на рынке топлива
"У вас достаточно полномочий". Гетманцев на комитете призвал руководство ГФС и ГНС прекратить преступную деятельность на рынке топлива Просмотров: 171
Больше всего комментируют
6
Чауса держат на территории ГУР. За его похищение могут сесть и Ермак, и Зеленский - экс-замглавы СБУ Нескоромный
5
Летом газ для населения не подешевеет
4
Путин ответил Зеленскому на предложение встретиться в Ватикане
3
Зеленский приказал готовить заседание СНБО
2
Власти открыли распродажу земли иностранцам. Защитить Украину может только референдум - Тимошенко
Голосов: 26431
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть