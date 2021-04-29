Умножают энергетическую реформу на ноль - последствия увольнения главы Нафтогаза

Увольнение Коболева - удар по энергетическому сектору - Михаил Гончар. Фото: Сергей Старостенко

Увольнением главы Нафтогаза Андрея Коболева власти нарушили одно из основных достижений энергетического сектора. Это создание независимых наблюдательных советов, которые и решают кадровый вопрос - назначают или освобождают председателя правления. Правительство только может утвердить это решение. Увольнение является ударом по всему сектору, говорит эксперт по энергетической безопасности Михаил Гончар.

Какие последствия будет иметь это решение правительства?

Возвращает нефтегазовый сектор в ручное управление. Теперь можно делать все, что угодно. Только пролоббировать через правительство соответствующее решение. Или дать указание с Банковой. Управление с Офиса президента абсолютно некомпетентное и ничтожное.

когда Россия готовит новую вспышку оружием агрессии, начинаются внутренние разборки, похожие на грызню у корыта

Негативная реакция западных партнеров уже есть. Обращают внимание, что реформу умножают на ноль. Какое может быть доверие в целом. Сейчас, когда Россия готовит новую вспышку оружейной агрессии, начинаются внутренние разборки, похожие на грызню у корыта. Почему нам после этого должны внешне помогать? Негативная реакция со стороны США поступила, от Еврокомиссии также будет. Станем слабее в противостоянии с Россией. Это будет проблемой для политической надстройки, которая инициировала эти решения. Экономически мы прямых последствий не почувствуем. Цена на газ завтра не станет высокой и не упадет резко. Это будет зависеть от дальнейших действий власти. На Банковой хотят в очередной раз заняться популизмом. Они обещали дешевый газ и электроэнергию, а значит по-другому. Теперь, видимо, будут заставлять нового руководителя проводить более социальную политику. Но это будет фальшивка и обман.

Группа Нафтогаз 2020 года получила убыток в 19 млрд гривен в результате низкого спроса и цен на газ, в 2019 году компания получила 2,6 млрд грн прибыли. Это называют формальной причиной увольнения.

Разговоры об убыточности предприятия являются лукавством. Она объясняется отсутствием платежей самому Нафтогазу со стороны тех же газзбутов Фирташа. Прибыль 2019-го и убытки 2020-м не стоит сравнивать - это уже разные компании. С Нафтогаза вынули газотранспортную систему и теперь она независима. Доходы от транзита газа через территорию Украины в балансе Нафтогаза отсутствуют, а это была большая часть доходов. Ближайшие времена покажут на что способен Витренко. Ранее собирался продолжить активную исковую деятельность против российского Газпрома. Критерий оценки нового руководителя - будет ли делать это в дальнейшем.

Приходите, ребята, порешаем все вопросы. На этом и заканчивается борьба с олигархатом



Увольнение Коболева можно назвать определенным сигналом для олигархов?

Офису президента захотелось оседлать финансовые потоки Нафтогаза. А для олигархов это месседж - приходите, ребята, порешаем все вопросы. На этом и заканчивается борьба с олигархатом. На Банковой проявляется не новая культура - кто-то из близкого круга Зеленского должен "крышевать" какое-то направление. Сергея Шефира (первый помощник президента Зеленского, отвечает за организацию ежедневной работы главы государства. - Gazeta.ua) не случайно СМИ называли куратором Энергоатома. Видим результат. Возможно, сейчас Ермаку захотелось поуправлять нефтегазовым сектором.

Какие еще изменения могут произойти в компании?

Не ожидаю радикальных, кроме кадровых зачисток. Но этими движениями с увольнением может воспользоваться Россия, которая будет работать не напрямую с Витренко, а через Банковую и "пятую колонну", чтобы навязать Нафтогазу восстановления прямых закупок от Газпрома. Мол, в 2019 году был пунктик в протоколе при подписании Минского договора по газовым вопросам и предусматривал такую ​​возможность. Это тоже будет индикатором направления деятельности нового руководителя. Юрий Витренко - человек из области, компетентный и профессиональный. Нельзя это назначение назвать непредсказуемым. Другое дело - какой миссии согласился служить? Эта миссия может быть абсолютно неблагодарной. Принял те условия, которые ему предложили. Если не правовым способом пришел, то так же могут и убрать после того, как "мавр сделает свое дело". Нефтегазовый сектор - это большие ресурсные и денежные потоки, номер один среди государственных налогоплательщиков.

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Какие достижения Коболева в должности можете назвать? А промахи?

Достижения в Андрея Коболева и Юрия Витренко были тандемными. Это то, что в Стокгольмском арбитраже выиграли дело против Газпрома в размере 3 миллиардов долларов. До этого даже ни одна из европейских компаний не выигрывала. Во-вторых, шестой год от Газпрома Нафтогаз не импортирует ни куба газа. Сделали корпоративную реформу Нафтогаза. Если бы не эта реформа, снова был бы проигрыш. И в отопительные сезоны 2014 - 2018 годов, когда все волновались, достаточно газа в хранилищах, ничего апокалиптического не случилось. Из достижений также реверсные поставки газа с территории Польши, Словакии, Венгрии. Это успехи корпоративной дипломатии - получили поддержку Европейской комиссии.

К промахам можно отнести неудачу с программой 2020 - наращивание газодобычи компании Укргаздобыча, которая является частью Нафтогаза. Предполагалось, что к 2020 году добыча достигнет 14,5 млрд кубометров - 20 млрд. Это бы позволило выйти почти на ноль импорта газа. Но многое зависело и от своевременности принятия законодательных актов, нормативно-правовых, от деятельности местных советов по выделению лицензионных участков. Теперь новому руководству придется работать с новой программой добычи до 2025 года.

29 апреля, то есть на следующий день, также назначили нового министра энергетики. Им стал Герман Галущенко. Как оцениваете его лицо на должности?

Это назначение показывает уровень абсурда в государственном управлении. Первое, когда Кива становится кандидатом наук, а это - второе. Управление Галущенком Энергоатомом привело к убыткам. По логике увольнения Коболева - Галущенко также должен уйти. Это человек не из отрасли. Похоже назначения "смотрящего".

28 апреля Кабинет министров сообщил о прекращении полномочий председателя правления Нафтогаз Украины - Андрея Коболева. Вместо него компанию возглавил Юрий Витренко. Коболев возглавлял Нафтогаз с марта 2014 года. После этого послы стран G7 предупредили Украину от политического вмешательства в управлении Нафтогазом. "Эффективное управление госпредприятиями, свободное от политического вмешательства, имеет решающее значение для конкурентоспособности, процветания и исполнения международных обязательств Украины", - заявили послы.