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четверг, 29 апреля 2021 15:07

Коломойский получит деньги украинцев за счет теневой схемы - СМИ

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В ближайшее время в Украине может состоятся незаконное погашение многомиллиардных долгов Укрнафты за счет государства и налогоплательщиков. Об этом сообщает деловой портал "Эксперт".

Автор: Ольга КАМЕНЕВА
  Нафтогаз получит более 14 млрд грн из госбюджета по схеме, выгодной группе "Приват" Игоря Коломойского
Нафтогаз получит более 14 млрд грн из госбюджета по схеме, выгодной группе "Приват" Игоря Коломойского

В ноябре 2020 года Верховная Рада приняла закон №1006 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год". Его подписал президент Владимир Зеленский. Такое решение вводит в действие закон, а с ним и запуск масштабной схемы взаиморасчетов средств между госбюджетом, НАК "Нафтогаз Украины" и Укрнафтой. Размеры сумм насчитывают миллиарды гривен из госбюджета - средств налогоплательщиков, говорится в публикации.

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Согласно принятому закону, Нафтогазу выплатят из спецфонда госбюджета 32,2 млрд грн компенсации за выполнение "специальных обязательств" (Public Service Obligation - ПСО) по поставке и продаже газа для нужд населения и Теплокоммунэнерго. Кроме того, Нафтогаз выплатит Укрнафте долг за 2,06 млрд куб. газа, поставленного в 2006 году (15,1 млрд грн), а также авансовый платеж за газ будущей добычи (24,1 млрд грн). Согласно закону "О рынке природного газа", такие обязательства возлагает Кабмин. Они направлены на обеспечение общественных интересов, поэтому могут финансироваться из госбюджета.

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Также стало известно, что все средства, которые должен получить Нафтогаз, компания отдаст Укрнафте. К этой сумме добавят и 7 млрд грн, которые будут взяты из собственных средств Нафтогаза. А вот на собственные средства Нафтогаза эти деньги превратятся только за счет очередного повышения тарифов на природный газ. Ожидается, что всего в Бюджетный спецфонд поступят 42,5 млрд грн.

Финансовые махинации и схемы Укрнафты

Автор: gettyimages.com
  Укрнафту контролирует группа " Приват"
Укрнафту контролирует группа " Приват"

Беспокойство вызывает то, что Укрнафту, которая получит бюджетные средства, де-факто контролирует группа "Приват". В этом смысле ничего не менялось на протяжении многих лет при нескольких президентах, обращает внимание автор публикации. Также Укрнафта не один раз попадала в поле зрения как место финансовых махинаций.

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НАБУ расследует схему вывода из компании многих миллиардов гривен бюджетных средств (и недополучение госбюджетом денег на сумму 14,7 млрд грн) в 2015 году путем продажи нефти и нефтепродуктов с отсрочкой оплаты и предоплаты за товары, которые так и не были поставлены. Впрочем, это далеко не единственный финансовый скандал, который возникал в разное время с этой структурой.

Согласно принятому закону, такая схема финансовых взаимозачетов рассчитана на выгоду "олигархического" бизнеса, который подчищает свои балансы и улучшает финансовое состояние, говорится в публикации.

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"Ведь Нафтогаз должен заплатить за 2,06 млрд кубометров газа, полученного в 2006 году, не по тогдашним ценам, а по нынешним. То есть - в 30 раз больше. Получается 17,9 млрд грн чистой переплаты. Следовательно, законопослушные граждане обязаны вовремя оплачивать все налоги и коммунальные платежи. Тогда как Коломойскому, который фактически разворовывает национальное достояние в миллиардных масштабах, за это ничего не будет много лет и десятилетий", - отмечает автор.

С нового года газ для населения подорожал на 14% до 7,22 грн за кубометр, отменен льготный тариф на электроэнергию, и уже в апреле-мае готовится очередное ее подорожания.

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