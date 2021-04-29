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четверг, 29 апреля 2021 15:25

Зеленский хотел забрать у Нафтогаза 50 млрд грн и пустить на "Большую стройку"

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Зеленский хотел забрать у Нафтогаза 50 млрд грн и пустить на &quot;Большую стройку&quot;
Зеленский катался областями с "Большим строительством" перед местными выборами в прошлом году. Фото: president.gov.ua

Причина увольнения Андрея Коболева из Нафтогаза и назначение главой компании Юрия Витренко – 50 млрд грн. Об этом говорится в статье "Веерные отключения совести" на ZN.UA

Эти средства НАК отчислила в резервы на случай, если должники с ней не рассчитаются.

По информации источника, Офис президента Владимира Зеленского хотел, забрав эти средства у НАК, спустить все на "Большую стройку", "подогрев" всех, кто с этой "инфраструктурной аферы" кормится.

Две недели назад Зеленский встречался с Коболевым и предложил ему рокировку: Витренко возглавляет Нафтогаз, а Коболев – Министерство энергетики и угольной промышленности. Коболев отказался. Зеленский обиделся.

А потом обиделся еще раз, когда стало понятно, что президентские дороги Коболев тоже финансировать не собирается, и почти 40 млрд грн дивидендов – максимум, на который может рассчитывать государство.

Нафтогаз фактически оправдывается перед Минфином за то, что посмел эти резервы сформировать, пишет издание.

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Чтобы уволить Коболева правительство пошло на обман – уволило наблюдательный совет компании. Назначило нового председателя правления. И снова вернуло к полномочиям наблюдательный совет.

СМИ отмечает о "воплощении давней мечты Андрея Ермака (руководитель ОП. – Gazeta.ua) пристроить Витренко во власти любой ценой и куда-либо. Да еще и президент к Витренко удивительно лоялен".

28 апреля Кабинет министров сообщил о прекращении полномочий председателя правления Нафтогаз України – Андрея Коболева. Вместо него компанию возглавил Юрий Витренко. Коболев возглавлял Нафтогаз с марта 2014 года.

После этого послы стран G7 предостерегли Украину от политического вмешательства в управлении Нафтогазом.

"Эффективное управление госпредприятиями, свободное от политического вмешательства, имеет решающее значение для конкурентоспособности, процветания и выполнения международных обязательств Украины", – заявили послы.

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