Укрзализныця рассказала, на что потратят 12 млрд от повышения тарифов

Увеличение тарифов должно принести 2 млрд грн УЗ. Фото: railinsider.com.ua

Средства от повышения тарифов на грузовые железнодорожные перевозки Укрзализныця планирует вложить в восстановление железнодорожной инфраструктуры.

УЗ впервые за два года удалось поднять тарифы на грузовые перевозки. Благодаря этому компания должна получить около 2 млрд грн дополнительных доходов в этом году, а в следующем - около 10 млрд грн, сообщает и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Александр Камишин, пишет пресс-служба компании.

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"Это рекордный показатель доходов компании от изменения тарифов на грузовые перевозки. Средства направят на ремонт путей и электрификацию железной дороги", - говорит Камишин.

Увеличение тарифов поможет УЗ начать программу "Большая стройка".

"Последняя масштабная модернизация железнодорожной инфраструктуры проводилась в 2011-2012 годах. Затем работы почти остановили. Мы изменим эту тенденцию. От увеличения инвестиций в обновление инфраструктуры должны выиграть все. Железная дорога получит модернизированные пути, а грузоотправители и пассажиры - качественные и быстрые перевозки", - добавил Александр Камишин.

17 августа, Укрзализныця повысила тарифы на грузовые перевозки. Хотя эти изменения планировали ввести 1 сентября. Тарифы на железнодорожные перевозки начали двухэтапный цикл повышения, в результате которого вырастут на 30%.