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вторник, 17 августа 2021 14:47

УЗ заблаговременно увеличила тарифы на грузовые перевозки

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УЗ заблаговременно увеличила тарифы на грузовые перевозки
Увеличение тарифов должны были ввести 1 сентября. Фото: agropolit.com

С сегодняшнего дня, 17 августа, Укрзализныця повысила тарифы на грузовые перевозки. Хотя эти изменения планировали ввести 1 сентября.

Тарифы на железнодорожные перевозки начали двухэтапный цикл повышения, в результате которого вырастут на 30%, сообщает УЗ.

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За последние 10 лет тарифы уже выросли на 195% без учета последнего подорожания.

Европейская Бизнес Ассоциация не поддерживает желание УЗ и Министерства инфраструктуры повысить тарифы на перевозку. Увеличение не предусмотрено консолидированным финансовым планом УЗ на 2021 год. Поэтому соответственно бизнес не закладывал в свои финансовые планы роста затрат на логистику.

К тому же в объяснительной записке к проекту отсутствует расчет себестоимости перевозок по видам грузов, что делает очередное повышение необоснованным.

Госрегуляторная служба согласовала повышение тарифов на грузовые перевозки УЗ в два этапа. В 2021 году это должно принести ей 10 млрд грн.

Поэтому тарифы на перевозку агропродукции должны вырасти с 1 сентября 2021-го на 8%, а с 1 января 2022 года - на 6%. Кроме этого, увеличат тариф на пустой пробег.

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