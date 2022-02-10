Украинским портам грозит "морская блокада" из-за учений российского ВМФ

Российская Федерация перекроет часть акватории Черного и Азовского морей "для учебных стрельб" с 13 по 19 февраля. Карта закрытых районов вызывает обоснованные подозрения, что речь идет о подготовке к "морской блокаде" украинских портов, считают эксперты.

Во время учений Черное море в северо-западной части перекрывается до границы территориальных вод Украины (12 миль, морская граница), в Азовском – от побережья оккупированного Крыма до побережья Краснодарского края.

Для прохода судов в направлении портов Одессы на Николаев остается узкий коридор вдоль Одесской области, тогда как порты Азовского моря перекрыты полностью.

"Особые трудности будут у портов Азова - Бердянска и Мариуполя. Ведь судно, зайдя в Азов, фактически оказывается в ловушке. Какой судовладелец пойдет на такие риски, когда политики почти каждый день "вангуют" вторжение? Информационная напряженность последних месяцев, как любая паника и негативная информация, ухудшила состояние отрасли, но не сильно и ненадолго – рассказывает в комментарии ports.ua Андрей Иванов, руководитель группы компаний "Трансшип".

По мнению Николая Гапеева, исполнительного директора "Аскет Шиппинга", ситуация в портах Азовского моря действительно сложная, причем не только в последнее время, а вообще с 2014 года. Многие трейдеры и транснациональные компании опасаются работать в этом регионе. Сегодня из-за возможной агрессии РФ трейдеры с сомнением смотрят на работу в портах Мариуполь и Бердянск. Некоторые даже не скрывают своих намерений уходить оттуда.

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В Азовском море у Украины есть два морских порта – Мариуполь и Бердянск. В Мариуполе в 2021 году было перегружено 6,9 млн тонн (4,5% от показателей всех морских портов страны). Порт в основном перегружает грузы группы "Метинвест" Рината Ахметова. После начала боевых действий на Донбассе в 2014 году грузооборот порта уменьшился в два раза.