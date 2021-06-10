 
Ексклюзивы
1/5
Украинские порты пустуют, а мы везем топливо из России и Беларуси - эксперт
Украинские порты пустуют, а мы везем топливо из России и Беларуси - эксперт
Просмотров: 198
8-летнего мальчика задушили ради мести
8-летнего мальчика задушили ради мести
Просмотров: 1197
Общество находится в состоянии шока
Общество находится в состоянии шока
Просмотров: 1197
Зеленский экономит на борьбе с пропагандой Путина
Зеленский экономит на борьбе с пропагандой Путина
1 Просмотров: 315
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 288
Зеленский должен ехать к Байдену с конкретными результатами реформ - эксперт
Зеленский должен ехать к Байдену с конкретными результатами реформ - эксперт
Просмотров: 99
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 1179
Русские сломали полицейские серверы для доступа к материалам по МН-17
Русские сломали полицейские серверы для доступа к материалам по МН-17
Просмотров: 333
Завтра большой праздник. Сегодня в последний раз говорят "Христос Воскрес"
Завтра большой праздник. Сегодня в последний раз говорят "Христос Воскрес"
Просмотров: 630
Коронавирус дает осложнения на ноги;первые симптомы
Коронавирус дает осложнения на ноги;первые симптомы
Просмотров: 558
Фото
Все фото
11
4
15
15
5
&quot;По 20 гривен за пачку - что это за масло&quot;: какие белорусские товары популярны в Украине
"По 20 гривен за пачку - что это за масло": какие белорусские товары популярны в Украине
Конец эпохи бедности: &quot;слуги народа&quot; носят рубашки за семь средних пенсий
Конец эпохи бедности: "слуги народа" носят рубашки за семь средних пенсий
Курятина, яйца, сахар дешевеют. Масло стабильно дорогое - обзор цен
Курятина, яйца, сахар дешевеют. Масло стабильно дорогое - обзор цен
&quot;Такие куры - дачный вариант. Их подержали до октября, порезали и забыли &quot;
"Такие куры - дачный вариант. Их подержали до октября, порезали и забыли "
Конец эпохи бедности: &quot;слуга народа&quot;, которая получала соцпомощь, носит сумку за 20 &quot;минималок&quot;
Конец эпохи бедности: "слуга народа", которая получала соцпомощь, носит сумку за 20 "минималок"
Видео
Все видео
Ахметов, Порошенко, Пинчук, Медведчук не называют себя олигархами, Коломойскому - безразлично
Ахметов, Порошенко, Пинчук, Медведчук не называют себя олигархами, Коломойскому - безразлично
Ахметов с виллами за миллиарды, Коломойский, ОПЗЖ и российские олигархи: кому украинцы переплачивают за электричество
Ахметов с виллами за миллиарды, Коломойский, ОПЗЖ и российские олигархи: кому украинцы переплачивают за электричество
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Интервью
1/5
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 108
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 288
Зеленский должен ехать к Байдену с конкретными результатами реформ - эксперт
Зеленский должен ехать к Байдену с конкретными результатами реформ - эксперт
Просмотров: 99
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 1179
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Просмотров: 540
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
09 июня 2021
Просмотров: 396
Історії Слабошпицького
Так було з Нестайком. Я не говорила з ним роками, а тут чомусь подзвонила. Наступного дня його не стало. А це придумала зробити проєкт із ...
четверг, 10 июня 2021 12:08

Украинские порты пустуют, а мы везем топливо из России и Беларуси - эксперт

  Комментировать

Украина должна сделать выводы, насколько мы зависимы от импорта топлива из России и Беларуси. И начать строить абсолютно независимую систему обеспечения нефтепродуктами, рассказал Gazeta.ua директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

Автор: Елена Луценко
  Построить абсолютно независимую систему обеспечения нефтепродуктами можно за счет внутреннего производства и увеличение морского импорта
Построить абсолютно независимую систему обеспечения нефтепродуктами можно за счет внутреннего производства и увеличение морского импорта

"Есть большой потенциал для увеличения переработки внутри страны. Есть мощные порты, которые стоят пустые. А мы в то время везем топливо из России и Беларуси. Построить абсолютно независимую систему обеспечения нефтепродуктами можно за счет внутреннего производства и увеличения морского импорта. У нас есть Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Он сейчас перерабатывает 2,5-3 миллиона тонн. А может без дополнительных технических мероприятий увеличить до 5 миллионов. Морской импорт вообще не ограничен. Мощности портов хватит на больше, чем там надо. То есть переработку можно хоть завтра увеличить. Проблема в том, что на это топливо нет спроса. Потому что все покупают импортное - белорусское, российское топливо. Так привыкли за многие годы. Надо стимулировать спрос на внутреннее производство. Возможно, ввести какую-то пошлину для того, чтобы люди переориентировались на свое топливо хотя бы частично. Или сделать более привлекательным импорт морем благодаря снижению тарифов на перевалку, транспортировки по железной дороге из портов. Нужен комплекс мер, чтобы развернуть рынок", - говорит эксперт.

По его словам, не все готовы поставлять горючее морем. Потому что есть несколько причин.

"В России или Беларуси можно купить две цистерны, или одну-две тысячи тонн. А морем - это большой корабль и партия от шести тысяч тонн до 30. Чтобы ее приобрести, надо иметь большие оборотные средства. Порты имеют владельцев, есть технические ограничения. Например, не может порт принять грузы от 10 компаний. Он может принять один танкер в неделю. Всю работу надо полностью перестраивать. А ограничений по Беларуси и России нет. Людям удобно. Они не хотят возвращаться на море, где надо менять бизнес-модель", - отметил Сергей Куюн.

Нынешняя ситуация на рынке топлива не может устраивать государство, потому что это опасно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого

"С Россией у нас война. Как мы можем оттуда получать треть дизтоплива? Тем более, что есть где его брать. Беларусь - не Россия. Но все понимают, что там перерабатывается на 90% исключительно российская нефть. Иметь такого партнера тоже достаточно рискованно. Мы много бензинов покупаем в Беларуси. Хотя можем их сами производить. Мощностей того же Кременчуга будет достаточно для того, чтобы закрыть спрос без потерь по цене. Импорт должен остаться для поддержки пограничных областей, которым с логистической точки зрения будет так выгоднее. Но это должно быть 15-20% рынка, а не 70. Большой потенциал импорта топлива из Польши. Его можно завозить морем и через западную границу в Украину. Это надежный и стабильный источник поставки", - подытожил эксперт.

Беларусь с 8 июня ограничила импорт украинских товаров. Касается кондитерских изделий, шоколада, соков, пива, древесностружечных и древесноволокнистых плит, обоев, туалетной бумаги, отдельных видов упаковки, кирпича, керамической плитки, стеклянных ампул, радиаторов и других изделий из черных металлов, сельскохозяйственной техники, стиральных машин и мебели.

Эти правила будут действовать полгода. Чтобы завезти такие товары, нужно получить разовую лицензию. До сих пор торговля между странами была свободной.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинские порты пустуют, а мы везем топливо из России и Беларуси - эксперт». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
июня

Замучили украинского поэта

Собрал 5 тыс. народных песен: родился этнограф

Шкляр отмечает юбилей

В Москве открыли памятник Шевченку

Самое читаемое
Как распознать женщину, которая хочет секса
Как распознать женщину, которая хочет секса Просмотров: 7758
Как выглядит станция, которая должна была предупреждать СССР о нападении врага - впечатляющие фото из Чернобыля
Как выглядит станция, которая должна была предупреждать СССР о нападении врага - впечатляющие фото из Чернобыля
33
 Просмотров: 5238
Американская модель едва удержала грудь в глубоком декольте
Американская модель едва удержала грудь в глубоком декольте
7
 Просмотров: 3960
Мисс идеальная грудь намазалась маслом для пикантных фото
Мисс идеальная грудь намазалась маслом для пикантных фото
6
 Просмотров: 2817
Пострадавших стало больше: новые кадры и подробности ночного взрыва в Харькове
Пострадавших стало больше: новые кадры и подробности ночного взрыва в Харькове
5
 Просмотров: 2548
Экономика
Когда начнут штрафовать за пластиковые пакеты
Когда начнут штрафовать за пластиковые пакеты Просмотров: 153
Какие авто покупают украинцы
Какие авто покупают украинцы Просмотров: 90
Пообещали существенный рост заработных плат
Пообещали существенный рост заработных плат Просмотров: 261
В Украине начал действовать закон об электронных трудовых книжках
В Украине начал действовать закон об электронных трудовых книжках Просмотров: 153
Работа в Чехии: кому заплатят 90 тыс.
Работа в Чехии: кому заплатят 90 тыс. Просмотров: 468
Больше всего комментируют
13
"Северный поток-2" еще не запустили, а Путин уже шантажирует Украину - что о нас пишет мировая пресса
10
"Не хватало "России 1" - Муждабаев о тех, кого Зеленский угощал шашлыком
4
СБУ обыскала "Партию Шария"
2
"Слуги" снова начали продвигать русский язык
2
Порошенко переживает нелегкие времена - СМИ
Голосов: 26539
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть