Украинские порты пустуют, а мы везем топливо из России и Беларуси - эксперт

Украина должна сделать выводы, насколько мы зависимы от импорта топлива из России и Беларуси. И начать строить абсолютно независимую систему обеспечения нефтепродуктами, рассказал Gazeta.ua директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

Автор: Елена Луценко Построить абсолютно независимую систему обеспечения нефтепродуктами можно за счет внутреннего производства и увеличение морского импорта

"Есть большой потенциал для увеличения переработки внутри страны. Есть мощные порты, которые стоят пустые. А мы в то время везем топливо из России и Беларуси. Построить абсолютно независимую систему обеспечения нефтепродуктами можно за счет внутреннего производства и увеличения морского импорта. У нас есть Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Он сейчас перерабатывает 2,5-3 миллиона тонн. А может без дополнительных технических мероприятий увеличить до 5 миллионов. Морской импорт вообще не ограничен. Мощности портов хватит на больше, чем там надо. То есть переработку можно хоть завтра увеличить. Проблема в том, что на это топливо нет спроса. Потому что все покупают импортное - белорусское, российское топливо. Так привыкли за многие годы. Надо стимулировать спрос на внутреннее производство. Возможно, ввести какую-то пошлину для того, чтобы люди переориентировались на свое топливо хотя бы частично. Или сделать более привлекательным импорт морем благодаря снижению тарифов на перевалку, транспортировки по железной дороге из портов. Нужен комплекс мер, чтобы развернуть рынок", - говорит эксперт.

По его словам, не все готовы поставлять горючее морем. Потому что есть несколько причин.

"В России или Беларуси можно купить две цистерны, или одну-две тысячи тонн. А морем - это большой корабль и партия от шести тысяч тонн до 30. Чтобы ее приобрести, надо иметь большие оборотные средства. Порты имеют владельцев, есть технические ограничения. Например, не может порт принять грузы от 10 компаний. Он может принять один танкер в неделю. Всю работу надо полностью перестраивать. А ограничений по Беларуси и России нет. Людям удобно. Они не хотят возвращаться на море, где надо менять бизнес-модель", - отметил Сергей Куюн.

Нынешняя ситуация на рынке топлива не может устраивать государство, потому что это опасно.

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"С Россией у нас война. Как мы можем оттуда получать треть дизтоплива? Тем более, что есть где его брать. Беларусь - не Россия. Но все понимают, что там перерабатывается на 90% исключительно российская нефть. Иметь такого партнера тоже достаточно рискованно. Мы много бензинов покупаем в Беларуси. Хотя можем их сами производить. Мощностей того же Кременчуга будет достаточно для того, чтобы закрыть спрос без потерь по цене. Импорт должен остаться для поддержки пограничных областей, которым с логистической точки зрения будет так выгоднее. Но это должно быть 15-20% рынка, а не 70. Большой потенциал импорта топлива из Польши. Его можно завозить морем и через западную границу в Украину. Это надежный и стабильный источник поставки", - подытожил эксперт.

Беларусь с 8 июня ограничила импорт украинских товаров. Касается кондитерских изделий, шоколада, соков, пива, древесностружечных и древесноволокнистых плит, обоев, туалетной бумаги, отдельных видов упаковки, кирпича, керамической плитки, стеклянных ампул, радиаторов и других изделий из черных металлов, сельскохозяйственной техники, стиральных машин и мебели. Эти правила будут действовать полгода. Чтобы завезти такие товары, нужно получить разовую лицензию. До сих пор торговля между странами была свободной.