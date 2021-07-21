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среда, 21 июля 2021 15:36

Украинские фермеры выращивают персики, а в продаже - импорт

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На рынках начали продавать выращенные в Украине персики. Средняя цена 35 грн/кг.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
  Оптовые цены на украинские персики от производителей от 15 до 30 гривен за килограмм
Оптовые цены на украинские персики от производителей от 15 до 30 гривен за килограмм

"Наших персиков много, а продают в Украине импорт. Потому что персики для производства мы не умеем выращивать. Сезон на юге Украины начинается и заканчивается турецкими персиками и абрикосами. Люди умеют вырастить, дать объемы, один сорт и калибр. Да, какие-то они зеленые и твердоватые, какие-то не наши, не ароматные. Но они каждый день у вас на прилавке. А наши персики собрали за две недели, продали за две копейки - и закончился сезон. Вот вам и сезон персиков в Украине. За 16 лет с персиками и абрикосами толчка совсем не видел, как и в случае с виноградом. Это проблемные позиции", - рассказал Gazeta.ua Александр Хорев, руководитель проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты".

Оптовые цены на украинские персики от производителей - от 15 грн до 30 грн.

"На отечественные персики себестоимость уже восемь гривен. Они где-то мелкие, разного размера. На местных рынках в регионах производства можно покупать отечественный персик. Но если зайдете в супермаркет, к сожалению, увидите импорт. Турция - основной поставщик, потому что это дешево. Испанская продукция также в этом сезоне, но она будет более дорогая. Что-то завозят из Греции. Но наибольшие объемы из Турции", - добавил Александр Хорев.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
  Турецкие персики в супермаркетах продают по 60 грн/кг. На украинские цена в магазинах - 50 грн/кг
Турецкие персики в супермаркетах продают по 60 грн/кг. На украинские цена в магазинах - 50 грн/кг

На импортные персики цены будут стабильно держаться до конца сезона.

"Оптовая цена - в пределах одного доллара. Персики выгодно завозить, перевозить и продавать. Снижение стоимости не будет. Импортеры системно распределяют продажи на весь сезон", - подытожил эксперт.

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Турецкие персики в супермаркетах продают по 60 грн/кг. На украинские цена в магазинах - 50 грн/кг. Испанские нектарины на рынках стоят 110 грн/кг.

За неделю в Украине резко обвалились цены на голубику. Месяц назад в супермаркетах и ​​на рынках она стоила 500 грн. Сейчас в розницу ее продают за 200-220 грн/кг.

Сейчас в Украине продолжается активный сбор голубики. Для нее в этом году благоприятная погода. Производители объявили о хорошем урожае.

За последние четыре года площади под голубикой в ​​Украине увеличились в шесть раз. На начало 2021-го ней засажено почти 3 тыс. га. Появляются новые производители, расширяются те, что есть.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
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