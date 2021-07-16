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пятница, 16 июля 2021 17:16

Обвалилась цена самой дорогой ягоды: за неделю голубика подешевела на 200 грн

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За неделю голубика подешевела от 120 грн/кг до 200 грн/кг в зависимости от качества ягод.

Автор: Елена Луценко
  Месяц назад в супермаркетах и ​​на рынках голубика стоила 500 грн. Сегодня в розницу ее продают за 200-220 грн/кг
Месяц назад в супермаркетах и ​​на рынках голубика стоила 500 грн. Сегодня в розницу ее продают за 200-220 грн/кг

"На этой неделе мы зафиксировали стремительное падение цен по голубике. За неделю потеряла от 120 до 200 гривен в килограмме, это оптовая цена. Это существенно. Сейчас оптовая цена 100-150 гривен в зависимости от сорта и качества ягоды, - рассказал Gazeta.ua Александр Хорев, руководитель проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты".

Месяц назад в супермаркетах и ​​на рынках она стоила 500 грн. Сегодня в розницу ее продают за 200-220 грн/кг. Сейчас в Украине продолжается активный сбор голубики. Для нее в этом году благоприятная погода.

"Цены обваливаются прогнозируемо из-за увеличения валового сбора. Мы еще два года назад прогнозировали существенное падение цен на голубику в Украине. Очень быстро росли площади насаждений. Но два последних сезона для нее были неблагоприятными. Поэтому перепроизводства не было. В этом году в некоторых компаниях зафиксировали существенные потери. Но если брать рынок голубики в целом в Украине, мы вышли на запланированный высокий уровень урожая. А с наличием такой тенденции роста дополнительных площадей и вступления в плодоношение молодых насаждений деваться некуда от перенасыщения рынка, если не увеличивать экспортную составляющую. Экспорт увеличится. Но не такими темпами, как растет производство ягоды. Цена будет проседать и дальше ", - подытожил Александр Хорев.

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За последние четыре года площади под голубикой в ​​Украине увеличились в шесть раз. На начало 2021-го ней засажено почти 3 тыс. га. Появляются новые производители, расширяются те, что есть.

Чтобы получить продукцию высокого качества, фермеры используют преимущественно ручной сбор. За 1 кг собранной голубики в Украине платят 12 грн. Человек за день может собрать 40-60 кг.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
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