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четверг, 09 января 2020 15:22

Украинские АЭС критически износились - СМИ

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Украинские АЭС критически износились - СМИ
Критический износ украинских АЭС может привести к очередной катастрофе. Фото: Голос України

Большинство из 15 расположенных в Украине атомных энергоблоков достигли предельного срока эксплуатации и нуждаются в модернизации.

Об этом сообщают Украинские национальные новости.

Стоимость продления срока эксплуатации энергоблоков (максимум 20-30 лет) исчисляется миллиардами гривен.

"Но такого финансирования нет и в обозримом будущем не будет. Безопасный вывод из строя изношенных реакторов обойдется еще дороже — по миллиарду долларов на каждый. Последствия латания дыр и вовсе непредсказуемы, — говорится в материале. — Нарушить правила и сроки эксплуатации оборудования АЭС — худшее, что можно предпринять. Слишком высока вероятность очередной техногенной катастрофы".

Так, еще в 2011 году энергоблок №1 Ровенской АЭС вышел из строя уже через месяц после продления срока эксплуатации на 20 лет. Модернизация второго энергоблока была признана таковой, что нарушает Конвенцию Эспоо (Международная Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте). А несколько дней назад — 4 января — на энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС сработала автоматическя защита, и он был отключен от энергосети. Причины срабатывания защиты не называют.

Тем временем страны ЕС активно замещают атомную и угольную генерацию электроэнергии альтернативной. Это не просто глобальный тренд, но и экономическая целесообразность — ВИЭ не требует больших капиталовложений и является самой дешевой генерацией. В минувшем году Украина заняла восьмое место в мире по инвестициям в возобновляемые источники энергии (ВИЭ), поднявшись в рейтинге Bloomberg разом на 55 позиций. В эксплуатацию введено в общей сложности более 4 гигаватт "зеленых" электростанций. По прогнозам экспертов, тренд сохранится, и в 2020 году доля возобновляемых источников в общей генерации достигнет как минимум 11%.

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Дата
09
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