Украине нужна пятиуровневая пенсионная система

Экономить стоит хотя бы 10% от регулярных доходов. Фото: pixabay.com

В Украине насчитывается более 11 млн пенсионеров. Подавляющее большинство из них получают 2-3 тыс. грн пенсии, меньше фактического прожиточного минимума. Недавно премьер-министр Денис Шмыгаль заявил: через 15 лет в Украине вообще не смогут гарантировать выплаты пенсионерам. Выходом, по мнению властей, может быть введение обязательного пенсионного страхования. Впрочем, эту идею обсуждают годами, однако реализовать сих пор не смогли.

Об этом в интервью Gazeta.ua говорили с президентом инвестиционной группы "Универ" Тарасом Козаком.

Заявления о том, что не будет чем платить пенсионерам, звучат несколько лет. Осознали ли украинцы, что пора научиться самостоятельно накапливать деньги на старость?

Солидарная пенсионная система, к которой украинцы привыкли, не может нормально работать при нынешней демографической ситуации. Украинцы живут дольше, потому что лучшее питание, медицина. Средняя продолжительность жизни растет. С другой стороны, количество молодого населения, которое начинает работать, существенно уменьшилось. Сегодня выходят на работу те, кто родился в 90-е, а их из-за кризиса рождалось не так много. Таким образом, ежегодно на пенсию выходит почти вдвое больше людей, чем тех, кто достигает трудоспособного возраста. Также много трудоспособных граждан выезжают на заработки. У нас очень серьезный демографический кризис. И он будет только усиливаться. Ситуация с солидарной пенсионной системой, когда работающие платят взносы, которые сразу же идут на выплату пенсий, будет ухудшаться. В конце концов денег не будет. Поэтому заявление главы правительства экономически обосновано. Поэтому систему надо менять тем способом, который уже испытал западный мир: кроме солидарной системы, должна быть и накопительная. Логика в том, что мы сами себе откладываем деньги на пенсию. Украинцы привыкли накапливать. На "черный" день у каждого есть ящик, банка или еще что-то. Но так делают те, кто имеет средний достаток или богаче. Проблема с бедными. Они не накапливают, наоборот - залезают в долги. Когда такие люди станут старше, государство должно будет их содержать. Поэтому надо заставлять их откладывать деньги на старость. То есть государство должно контролировать, чтобы эти средства шли на личный счет, к которому сегодня нет доступа. Чтобы человек не подвергался рекламе и не потратил деньги на подарки или телефоны. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пенсии будут рассчитывать по новому показателю

С какого возраста и какую долю дохода нужно откладывать на пенсию?

Чем раньше и больше - тем лучше. Но есть стандарты. Пока человек развивается, учится - можно инвестировать в себя. Чтобы получить лучшее образование, возможности высоких заработков. А в 30 - 35 лет откладывать на пенсию уже следует обязательно. Считается, что экономить стоит хотя бы 10% от регулярных доходов. В частности, по зарплате. А если получили премию или бонус, то желательно до 50% из этой суммы отложить на пенсию. К примеру, 30-летний человек зарабатывает 11 тыс. грн. Куда ему отложить 10% заработка, чтобы более-менее сохранить уровень жизни после выхода на пенсию?

Можно вкладывать деньги в негосударственные пенсионные фонды, лайфовые страховые компании, хранить в банке на депозите. Можно купить государственные облигации, акции иностранных или украинских компаний, золото, недвижимость. Не важно что. Главное, экономить на пенсию и не поддаваться внезапному желанию эти деньги потратить.

В Украине действует 63 негосударственных пенсионных фонда (НПФ). Их участники - 880 тыс. человек. Очевидно, население мало доверяет подобным организациям? Возможно, это справедливо, поскольку возврат денег в случае их банкротства никто не гарантирует.

На 1 января 2019 накопления в негосударственных пенсионных фондах 23 крупнейших стран мира составляли $ 41,5 трлн. Это гигантская сумма. Ни одна из мощнейших государств - США, Япония, Великобритания, Германия не могут гарантировать, что все, что вы вложили в негосударственный пенсионный фонд, получите обратно. Украина тоже не сможет этого обеспечить. Но существуют косвенные гарантии. Механизм функционирования НПФ заключается в том, что вокруг него есть несколько организаций, контролирующих друг друга. В частности, это администратор Пенсионного фонда - организация, которая от его имени взаимодействует с вкладчиками. Есть компания по управлению активами, которая выбирает инструменты, в которые надо инвестировать деньги. Есть банк-хранитель, который ведет учет средств и должен быть независимым от всех остальных. В конце концов есть аудиторы - Комиссия по ценным бумагам, Нацбанк, которые выступают контролерами. То есть чтобы украсть деньги из пенсионного фонда, нужно, чтобы был заговор нескольких независимых организаций. Как показывает жизнь, этого не происходит, если есть нормальный контроль. Считаю, в Украине и Нацбанк, и Комиссия по ценным бумагам уже достаточно квалифицированы, чтобы контролировать эти организации. Конечно, допуск к обязательной накопительной пенсионной системе, если ее введут, должны получить лучшие компании. Они должны иметь необходимый капитал, опыт работы, специалистов.

Один из законопроектов о государственном накопительном страховании предусматривает отчисление по 2% по ЕСВ, который платит работодатель, и с НДФЛ, что вычитается из зарплаты. Этого достаточно?

Неплохо для начала. Но для того, чтобы накопить достойную сумму для будущих пенсионеров, должно быть значительно больше. Минимум 7% от регулярных доходов. Желательно - 10%. Когда видим иностранных пенсионеров, которые хорошо живут, ездят на курорты, отдыхают в ресторанах, то следует понимать, что они отчисляли на пенсию 9-15% со своих доходов.

Какой вы видите пенсионную систему через 10-15 лет?

Всемирный банк, который является подразделением МВФ, занимается развитием пенсионных систем в мире. Он предлагает 5-уровневую модель. Есть нулевой уровень - базовый. Он предусматривает, что пенсии получают все. Не важно, работал человек или нет. Но выплата минимальная - на нынешние деньги это 1,5 тыс. грн в месяц. Единственное требование, чтобы лицо проживало в стране не менее 10 лет. Логика в том, что если человек жил в стране все это время, он по крайней мере платил налог на добавленную стоимость. Далее идет первый уровень - солидарная система. Здесь выплаты должны зависеть от уплаченных взносов по зарплате. На нынешние деньги это 2-3 тыс. грн. Далее следуют накопительные уровни. Второй обязательный уровень предполагает, что на нынешние деньги пенсионер будет иметь дополнительно к своей пенсии еще 2-3 тыс. грн. Третий - добровольный накопительный уровень. Это то, что вы сами откладываете в НПФ или на счет в банке. Он позволит приплюсовать еще 3-4 тыс. грн к пенсии. Четвертый уровень - это не о деньгах. Он предполагает наличие инфраструктуры для пенсионеров: домов престарелых, пандусы, всевозможные удобства. Эти 5 уровней позволяют, во-первых, получать пенсию не менее 7-8 тыс. грн. Во-вторых, иметь возможность пользоваться деньгами, потому что доступна инфраструктура. За 10 лет, думаю, реально построить подобную модель в Украине.

Верховная Рада приняла законопроект, согласно которому в Украине в течение пяти лет перейдут на электронные трудовые книжки. Это позволит автоматически назначать пенсии без личного обращения граждан в Пенсионный фонд.