Пенсии будут рассчитывать по новому показателю

Показатель публикуется в текущем месяце за позапрошлый. Фото: pexels.com

Показатель средней заработной платы для расчета пенсий вырос до 13 320 грн за декабрь 2020 года. Это больше, чем когда-либо прежде.

Показатель зарплаты для расчета пенсий 2020 года был утвержден на уровне 10 340 грн, свидетельствуют данные пресс-службы Пенсионного фонда Украины.

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Этот показатель публикуется в текущем месяце за позапрошлый, то есть в феврале - за декабрь. Он фигурирует в формуле расчета пенсии как "коэффициент зарплаты". Это соотношение зарплаты за определенный месяц и средней зарплаты по стране за это же время. На такой коэффициент умножается база пенсии. Кроме него, также используется коэффициент стажа.

С 1 апреля 2021 года в Украине повысят пенсионный возраст для женщин. Согласно закону "Об обязательном общегосударственном пенсионном страховании", пенсионный возраст увеличится с 59,5 до 60 лет.