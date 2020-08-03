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понедельник, 03 августа 2020 14:44

Украинцы задолжали 57,9 млрд грн: за что должны платить граждане

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Украинцы задолжали 57,9 млрд грн: за что должны платить граждане
За коммуналку в июне украинцы заплатили 9,5 млрд грн. Фото: pixabay.com

В июне 2020 года задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг сократилась до 57,9 млрд грн. Это на 3,3% меньше по сравнению с апрелем текущего года.

За коммуналку в июне украинцы заплатили 9,5 млрд грн, что составляет 123,6% начисленных за этот период сумм.

По состоянию на конец июня задолженность населения за природный газ составила 22,9 млрд грн, за централизованное отопление и горячую воду - 18 млрд грн, за управление многоквартирными домами - 5 млрд грн, за централизованное снабжение холодной водой и водоотвод - 5,5 млрд грн, за вывоз бытовых отходов - 1 млрд грн, за поставки электроэнергии - 5,5 млрд грн, передает УНИАН.

"В июне 2020 года с населением заключили 3,8 тыс. договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 28,9 млн грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 19,5 млн грн", - говорят в Госстате.

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В конце мая 2020 года задолженность за коммуналку составила 59,9 млрд грн. Задолженность за природный газ составила 23,9 млрд грн, за централизованное отопление и горячую воду - 18,8 млрд грн, за управление многоквартирными домами - 5 млрд грн, за централизованное снабжение холодной водой и водоотвод - 5,4 млрд грн, за вывоз бытовых отходов - 1 млрд грн, за поставки электроэнергии - 5,8 млрд грн.

У поставщиков коммунальных услуг есть три пути взыскания долгов: через суд, методом убеждения должников рассчитаться и с помощью коллекторов. К услугам последних решили обратиться из-за снижения объема проплат, которое произошло после запрета Кабмина отключать должникам коммунальные услуги во время карантина.

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03
августа

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