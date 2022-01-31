Украинцы за неделю купили лекарств на "ковидную тысячу" почти на 90 млн грн

Купить можно любые разрешенные лекарства. Фото: lexinform.com.ua

Украинцы по программе "єПідтримка" за неделю приобрели лекарственных средств на сумму почти 90 млн грн.

С 24 января программой "єПідтримка" для приобретения лекарств воспользовалось более 7,35 млн человек, сообщает Минэкономики.

Украинцы старше 60 лет имеют возможность приобрести лекарства по программе "єПідтримка" от 24 января.

"В целом с начала запуска программы на карты украинцев перечислено 7,35 млрд грн. Около 2 млрд грн из полученных средств граждане уже потратили", - отметил заместитель министра экономики Украины Александр Грибан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Кодную тысячу" можно потратить на коммуналку - Зеленский

Купить можно любые лекарства, разрешенные для применения в Украине. Люди, у которых нет смартфонов, смогут подать заявки на получение помощи офлайн.

За время действия программы украинцы чаще всего тратили "ковидную тысячу" в книжных магазинах – 705 млн грн, кинотеатрах – 488 млн грн и театрах, на концерты и развлекательные услуги – 249 млн грн, сообщает Минэкономики.

За третью прививку от коронавируса украинцам будут дополнительно начислять 500 грн в рамках программы "єПідтримка", заявил президент Владимир Зеленский. Проект "єПідтримка" по выплате 1 тыс. грн за вакцинацию двумя дозами от Covid-19 стартовал в декабре. За эти деньги украинцы могут приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, купить билеты на железнодорожные и авиаперевозки по Украине, приобрести книги. Также с 24 января вакцинированные граждане старше 60 лет смогут потратить 1 тыс. грн на лекарства.