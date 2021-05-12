Украинцы против открытия рынка земли - результаты опроса

77% опрошенных выступили против предоставления права иностранцам покупать земли. Фото: Елена Луценко

77% украинцев против открытия рынка купли-продажи земли. Считают, что такие решения необходимо принимать на всеукраинском референдуме. Если бы он сейчас состоялся - 66% проголосовали бы против открытия рынка, по результатам опроса группы Рейтинг.

Опрос проводился 23-27 апреля этого года во всех областях Украины, кроме оккупированных территорий. Опросили 2 тыс. человек от 18 лет, пишет LIGA.

77% опрошенных выступили против предоставления права иностранцам покупать земли сельскохозяйственного назначения в Украине. 15% поддержали эту инициативу.

Рынок земли заработает 1 июля. Об этом знают две трети опрошенных. 46% людей слышали об этом много, 32% - что-то знают. Ничего не знают о запуске рынка земли 22% респондентов - это в большинстве молодежь, жители городов и те, у кого нет земельных паев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Земля может подорожать впятеро - прогноз правительства

Год назад запуск рынка земли не поддерживали 72% опрошенных.

В прошлом году в марте Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Закон предусматривает, что покупать землю смогут только граждане Украины, компании, основанные украинцами, государство и местные общины. Запуск рынка земли отложили до 1 июля 2021 года. Он стартует по продаже только паев, принадлежащих частным владельцам.

77% опрошенных выступили против предоставления права иностранцам покупать земли. Фото: Елена Луценко