Украинцы пристрастились к деликатесной рыбе: импорт вырос в 2 раза

За последние пять лет импорт красной рыбы вырос в 2,1 раза. Фото: pexels.com

2020 года Украина импортировала 42,4 тыс. т красной рыбы на $160,8 млн. Это на 31% больше, чем 2019-го.

За последние 5 лет импорт красной рыбы вырос в 2,1 раза. Преимущественно это лосось и форель. 2020 года доля лосося составила 69% в общей структуре импорта, а форели - 30%, свидетельствуют данные аналитиков УКАБ.

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В пятерку стран-поставщиков красной рыбы вошли:

- Норвегия - 134,5 млн т;

- США - 5,5 млн т;

- Исландия - 5,2 млн т;

- Дания - 2,9 млн т;

- Чили - 2,7 млн т.

"Львиная доля красной рыбы поступает в охлажденном виде, так как глубокая заморозка негативно влияет на ее качество. 2020 года доля такой продукции составила 59 процентов", - говорит аналитик УКАБ Светлана Литвин.

В то же время Украина увеличила производство собственного рыбного филе на 41%.

Украина стала активным импортером плодов авокадо. За 2020 год в Украину импортировали 10,8 тыс. т авокадо на $28,4 млн. Это на 28% больше показателя 2019-го.