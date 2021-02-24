Украинцы подсели на здоровое питание: импорт модного фрукта бьет рекорды

За последние 5 лет темпы импорта росли в среднем на 45% ежегодно. Фото: pexels.com

Украина стала активным импортером плодов авокадо.

За 2020 год в Украину импортировали 10,8 тыс. т авокадо на $28,4 млн. Это на 28% больше показателя 2019-го.

За последние 5 лет темпы импорта росли в среднем на 45% ежегодно. За это время закупки авокадо в целом выросли в 6 раз в натуральном выражении и в 8 раз в денежном, свидетельствуют данные аналитиков УКАБ.

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Ключевыми поставщиками авокадо в Украине являются страны с жарким климатом. Это Перу - 23% импорта, Израиль - 16%, Кения - 15%, Южная Африка - 12% и Испания - 10%.

"Основной причиной стабильно растущего импорта есть тренд здорового питания, который наблюдается как в мире, так и в Украине. Это привело к популяризации авокадо - питательного и богатого витаминами и микроэлементами фрукта", - отмечает аналитики не УКАБ Светлана Литвин.

В 2020 году импорт агропродукции увеличился на 13% по сравнению с 2019-м. В прошлом году этих товаров ввезли на $6,9 млрд.