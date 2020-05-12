Украинцы начали активнее искать работу - Нацбанк

Нацбанк зафиксировал увеличение количества новых резюме в течении последних двух недель почти во всех сферах. Фото: pixabay

В конце апреля - начале мая украинцы начали активно искать работу за рубежом.

Интерес людей повысился по поиску работы как внутри страны, так и на заработках, об этом свидетельствует экономический отчет недели от Национального банка Украины, передает "Громадське".

В начале карантина количество новых резюме и новых вакансий резко упало.

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"Оживилась и активность населения, в том числе на рынке труда - увеличилось количество резюме и возобновился интерес к поиску работы за рубежом", - сообщают в отчете НБУ.

Нацбанк зафиксировал увеличение количества новых резюме в течение последних двух недель почти во всех сферах. Не слишком возросло количество новых вакансий. Едва ли не впервые с начала карантина вырос интерес к поиску работы за границей, преимущественно в Польше и Германии.

"Вместе с тем экономическая активность оставалась слабой, о чем свидетельствовали углубления падения спроса и объемов производства электроэнергии, в целом негативные ожидания предприятий по занятости, а также низкий уровень количества новых вакансий", - добавляют в Нацбанке.

Во время карантина в Украине дополнительно зарегистрировались 140 тыс. безработных граждан. Следовательно, количество людей, не имеющих работы, возросло до 456,8 тыс. человек. На выплату помощи этим людям Кабмин уже выделил 6 млрд грн. Эти деньги правительство берет из Фонда борьбы с коронавирусом.