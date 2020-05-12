В Украине зарегистрировали почти полмиллиона безработных

В Украине растет безработица. Фото: Слово и Дело

Во время карантина в Украине дополнительно зарегистрировались 140 тысяч безработных граждан. Следовательно, количество людей, не имеющих работы возросло до 456,8 тысяч человек.

На выплату помощи этим людям Кабмин уже выделил 6 миллиардов гривен. Эти деньги правительство выделяет из Фонда борьбы с коронавирусом, рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс-служба Офиса Президента.

В этом месяце зарегистрировалось дополнительно 140 тысяч безработных. Чтобы помочь с выплатами людям, которые потеряли работу, Кабинет министров выделил 6 миллиардов гривен, – сообщил глава правительства.

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Карантин изменил жизнь миллионов украинцев. Он долгое время будет иметь влияние на финансовую жизнь украинцев. По разным оценкам в 2020 году безработица достигнет от 9,4 до 12%. По прогнозу НБУ, в апреле – июне уровень безработицы вырастет до около 12%. Уровень безработицы включает лишь официально безработных людей, то есть тех, кто встал на учет в центр занятости населения. Поэтому уровень фактической безработицы будет выше.