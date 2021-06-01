Украинцев зовут на работу в Германию. Сколько платят

Увеличилось количество вакансий для украинцев за рубежом. Самые высокие зарплаты предлагают в Германии. Медсестрам из Украины платят 97-180 тыс. грн в месяц, сварщикам - 97-140 тыс. грн, пишет obozrevatel.

К медсестрам или медбратьям главные требования - знание немецкого языка и опыт работы от двух лет. Работать придется 35 ч. в неделю. За работу в выходные и ночные смены предусмотрена отдельная плата.

Автор: Елена Луценко Знание немецкого языка и опыт работы от двух лет - главные требования к вакансии медсестры

110-115 тыс. грн зарплаты предлагают электромонтажникам с опытом работы от пяти лет.

"Срочно требуются электромонтажники в Дюссельдорф, Кельн, Германия. Берем за полугодовыми, воеводскими визами, картами побыту, ЕС-документами, биометрией. Требование: опыт работы от двух лет. Опыт командной работы, умение читать чертежи, активность и порядочность", - говорится в объявлении work.ua.

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70-140 тыс. грн в месяц может заработать сварщик. Пры этом есть требование, чтобы украинские документы о квалификации сварщика имели европейский сертификат. Его можно получить в Харькове.

Работы не имеют около 1,6 млн украинцев. По данным Государственной службы статистики, в четвертом квартале прошлого года показатель безработицы среди людей трудоспособного возраста составил 10,1%. Украинцы решают проблему с трудоустройством преимущественно самостоятельно. Едут на заработки за границу, несмотря на карантин и сложности, возникающие при пересечении границы.