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вторник, 13 апреля 2021 21:10

"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом

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&quot;Зарплаты заробитчан перестали расти&quot; - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
Василий Воскобойник: "Трудовая миграция будет продолжаться в ближайшие годы"

Работы не имеют около 1,6 млн украинцев. По данным Государственной службы статистики, в четвертом квартале прошлого года показатель безработицы среди людей трудоспособного возраста составил 10,1%. Украинцы решают проблему с трудоустройством преимущественно самостоятельно. Едут на заработки за границу, несмотря на карантин и сложности, которые возникают при пересечении границы. Об этом рассказал президент Всеукраинской ассоциации компаний международного трудоустройства Василий Воскобойник.

- По нашим подсчетам, сейчас около 5-6 миллионов украинцев являются трудовыми мигрантами. Работа за рубежом в ближайшие годы будет оставаться одним из основных каналов уменьшения безработицы в Украине. Но изменятся страны, куда украинцы будут ехать на заработки.

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Ранее популярными были Германия, Чехия, Венгрия, Литва. Сейчас эти страны отпали?

- За год коронавирусной пандемии страны Западной Европы стали практически недосягаемыми для трудовых мигрантов из Украины. Попасть туда могут только те, кто имеет рабочие визы и виды на жительство. Учитывая то, что большинство украинцев устраивались на работу в этих странах нелегально или полулегально, пользуясь открытостью границ, то сейчас физически попасть туда очень трудно. Пандемия сильно ударила по гостинично-ресторанному и туристическому бизнесу, где работало много наших граждан. Местные жители остались без работы. Это, в свою очередь, ударило и по мигрантам. Потому что местные начинают идти на работу в те сектора экономики, где раньше не работали. Например, в сельское хозяйство и на производство. В то же время, страны Восточной Европы продолжают приглашать украинцев к себе на работу.

Сообщают, что в последнее время в Польше нуждаются украинские врачи. Какие условия работы предлагают? Каких специалистов еще ищут, кроме медиков?

- Врачам в Польше предлагают условия гораздо лучше, чем дома. В Украине медики имеют нищенские зарплаты. Меньше, чем у кассиров супермаркетов. Кроме того, в Польше нуждаются очень много разных специалистов. Проблема заключается в том, что профессиональные требования к ним включают знание польского языка на высоком уровне и подтверждение своего образования. Человек не пойдет на консультацию к врачу, который плохо разговаривает на ее родном языке. Кроме того, нужно потратить не один год, чтобы изучить законодательство страны пребывания. То есть трудоустройство станет настоящим испытанием. Есть и рабочие специальности-строитель, сварщик, дальнобойщик, где знание языка дает зеленый свет для трудоустройства в другой стране.

Как изменились заработки украинцев за рубежом? Карантин повлиял на размер зарплат?

- Зарплаты украинцев за рубежом потеряли тенденцию к увеличению, которую можно было наблюдать в последние годы. С другой стороны, они и не уменьшаются. Поэтому разница между зарплатами в Украине и Польше сохраняется. Ехать работать за границу все еще выгодно для жителей небольших городов и сел. А также тех, кого устраивает график работы – три месяца работаешь, а потом столько же отдыхаешь дома. По крайней мере половина украинцев в Польше работают именно так.

То, что Польша теперь не признает украинские тесты на коронавирус, как-то повлияет на заробитчан?

- Трудовым мигрантам придется проходить карантин в Польше перед тем, как начинать работать. Обычно он длится 10 дней. Украинцы в этот период живут в арендованном жилье и питаются за свой счет.

В Украине правительство предлагает выделять гранты трудовым мигрантам на собственное дело - до 150 тыс. грн. А также беспроцентные кредиты на 5 лет. Одно из условий - человек должен инвестировать в дело и собственные средства. Сумма должна быть не меньше, чем даст государство. Правительственные программы по возвращению заробитчан по вашему мнению действенны? В каком случае станут действенными?

- Никакие программы правительства не смогут быстро вернуть украинцев домой. Это процесс, которым нужно заниматься годами, постоянно менять программы возврата, добавлять новые факторы и убирать то, что не работает. Но главным условием возвращения украинцев домой может стать только наличие дома рабочих мест с зарплатой, на которую можно прокормить себя и семью.

В Польше начали делать перепись населения, с учетом иностранцев. Как думаете, реальное количество украинцев за рубежом превышает то, о котором заявляет правительство?

- Никто не знает сколько на самом деле украинцев находится за границей, и методы подсчета косвенные. Более того, трудовая миграция имеет маятниковый характер – весной, летом и осенью за рубежом находится значительно больше людей, чем зимой, когда заканчиваются сезонные работы. Очевидно одно – количество украинских трудовых мигрантов составляет миллионы людей, которые уже привыкли ездить работать за границу и не собираются пока менять это.

Каковы в целом перспективы трудовой миграции?

- Трудовая миграция будет продолжаться в ближайшие годы. На это есть несколько причин. Разница в экономическом развитии между странами Евросоюза и Украиной делает отечественные зарплаты неконкурентными. По сравнению не только со странами старой Европы, но и нашими соседями. Разница составляет в 3-5 раз. Кроме этого, многие украинцы не видят перспектив дома для себя и своих детей. Они мечтают отправить их на учебу и дальнейшую жизнь в Европу. Эти основные факторы, которые могут исчезнуть только в течение лет или десятилетий, если в нашей стране начнется стремительное экономическое развитие. Потому что отставание Украины от стран Евросоюза уже достаточно значительное и оно, к сожалению, не уменьшается.


В феврале 2021 года в Украину из-за рубежа поступило $949 млн частных валютных переводов. Это на $27 млн или 2,8% меньше, чем было годом ранее.

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