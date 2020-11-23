Украина увеличила импорт картофеля на 60%: кто и сколько нам поставляет

Больше всего картофеля Украина импортирует из Беларуси. фото: unsplash

Импорт картофеля в январе-октябре вырос до 259,1 тыс. т. Это на 60,8% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

В денежном выражении импорт картофеля увеличился почти на 70% - до $55,09 млн, пишет УНИАН.

Основные поставщики картофеля:

Беларусь - около 114 тыс. т на сумму $24,21 млн - почти 44%);

Нидерланды - 57,14 тыс. т на $12,15 млн - 22,05%;

РФ - 34,2 тыс. т на $7,27 млн - 13,2%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дорогие продукты кладут на уровне глаз: как управляют поведением покупателей

Экспорт картофеля из Украины за 10 месяцев 2020 года составляет 2,81 тыс. т на сумму $849 тыс., что в натуральном выражении на 81,2% больше, чем годом ранее.

Украина начала импортировать картофель из Польши, потому что там он дешевле, чем в Украине. Аналитики EastFruit говорят, когда отечественные хранилища заполнены продукцией, импорт картофеля является неприятным сигналом. По их словам, возможно, украинским фермерам придется тоже снижать цены. Есть риск, что они недополучат средства для развития производства в следующем году.