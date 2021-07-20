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вторник, 20 июля 2021 17:53

Украина стала лидером по трудовой миграции в Европе – министр

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Украина оказалась на первом месте в Европе по количеству заробитчан. Большинство работает нелегально.

Автор: Елена Луценко
  Правительство должно создать условия для возвращения большинства украинцев домой
Правительство должно создать условия для возвращения большинства украинцев домой

"Больше всего трудоспособного населения, работающего за границей, это именно наши граждане. Трудно представить степень незащищенности этих людей, в каких условиях происходит их работа", - рассказал министр экономики Алексей Любченко во время форума "Украина 30. Трудовые ресурсы".

Количество украинских трудовых мигрантов в 2020 году достигло 3 млн человек.

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Многие работники уже вернулись в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Одесской, Николаевской областях и работают в Украине. Правительство должно создать условия для возвращения большинства украинцев домой, считает Любченко.

В Польше работают почти 1,5 млн украинцев и учатся ориентировочно 50 тыс. украинских студентов.

С 2014 года количество трудовых мигрантов из Украины в Польшу выросло в два-три раза.

Ориентировочно 600 тыс. украинцев официально платят налоги в Фонд соцстрахования. Остальные работают по трудовых договорах, налогов не платят. Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица во время форума "Украина 30. Трудовые ресурсы".

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