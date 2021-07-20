Украина стала лидером по трудовой миграции в Европе – министр

Украина оказалась на первом месте в Европе по количеству заробитчан. Большинство работает нелегально.

Автор: Елена Луценко Правительство должно создать условия для возвращения большинства украинцев домой

"Больше всего трудоспособного населения, работающего за границей, это именно наши граждане. Трудно представить степень незащищенности этих людей, в каких условиях происходит их работа", - рассказал министр экономики Алексей Любченко во время форума "Украина 30. Трудовые ресурсы".

Количество украинских трудовых мигрантов в 2020 году достигло 3 млн человек.

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Многие работники уже вернулись в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Одесской, Николаевской областях и работают в Украине. Правительство должно создать условия для возвращения большинства украинцев домой, считает Любченко.

В Польше работают почти 1,5 млн украинцев и учатся ориентировочно 50 тыс. украинских студентов. С 2014 года количество трудовых мигрантов из Украины в Польшу выросло в два-три раза. Ориентировочно 600 тыс. украинцев официально платят налоги в Фонд соцстрахования. Остальные работают по трудовых договорах, налогов не платят. Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица во время форума "Украина 30. Трудовые ресурсы".