Работа в Польше: сколько украинцев выехали на заработки

В Польше работают почти 1,5 млн украинцев и учатся ориентировочно 50 тыс. украинских студентов.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО С 2014 года количество трудовых мигрантов из Украины в Польшу выросло в два-три раза

"Мы имеем рост количества трудовых мигрантов. Если говорить по сравнению с 2014 годом, то это примерно в два-три раза. Речь идет примерно о 1,5 миллиона украинцев, работающих в Польше", - сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица во время форума "Украина 30. Трудовые ресурсы".

Ориентировочно 600 тыс. украинцев официально платят налоги в Фонд соцстрахования. Остальные работают по трудовых договорах, налогов не платят.

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В 2021 году в Польше насчитали 16 тыс. предприятий, владельцами или совладельцами которых есть украинцы. В 2014-м там было 680 фирм, которые принадлежали украинцам.

71% опрошенных украинцев имеют высшее образование, но занимают низшие должности в Польше. 47% работников из Украины проводят в Польше максимум три месяца. 30% приезжают на заработки на срок от трех до шести месяцев. 14% работают в Польше 6-12 месяцев. 4% - более года.