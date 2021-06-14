Украина рискует утратить конкуренцию на мировых аграрных рынках - Роман Сластен

 
Ексклюзивы
1/5
Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе
Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе
Просмотров: 378
Гибель 16-летних товарищей: сообщили версии трагедии
Гибель 16-летних товарищей: сообщили версии трагедии
Просмотров: 639
В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму
В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму
Просмотров: 396
Если в социуме - говно, то так и поем"
Если в социуме - говно, то так и поем"
Просмотров: 351
Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад
Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад
Просмотров: 567
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
7 Просмотров: 1359
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Просмотров: 1494
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о расколе в "Голосе"
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о расколе в "Голосе"
Просмотров: 756
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Просмотров: 1566
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Просмотров: 1143
Фото
Все фото
11
4
15
15
5
&quot;По 20 гривен за пачку - что это за масло&quot;: какие белорусские товары популярны в Украине
"По 20 гривен за пачку - что это за масло": какие белорусские товары популярны в Украине
Конец эпохи бедности: &quot;слуги народа&quot; носят рубашки за семь средних пенсий
Конец эпохи бедности: "слуги народа" носят рубашки за семь средних пенсий
Курятина, яйца, сахар дешевеют. Масло стабильно дорогое - обзор цен
Курятина, яйца, сахар дешевеют. Масло стабильно дорогое - обзор цен
&quot;Такие куры - дачный вариант. Их подержали до октября, порезали и забыли &quot;
"Такие куры - дачный вариант. Их подержали до октября, порезали и забыли "
Конец эпохи бедности: &quot;слуга народа&quot;, которая получала соцпомощь, носит сумку за 20 &quot;минималок&quot;
Конец эпохи бедности: "слуга народа", которая получала соцпомощь, носит сумку за 20 "минималок"
Видео
Все видео
Ахметов, Порошенко, Пинчук, Медведчук не называют себя олигархами, Коломойскому - безразлично
Ахметов, Порошенко, Пинчук, Медведчук не называют себя олигархами, Коломойскому - безразлично
Ахметов с виллами за миллиарды, Коломойский, ОПЗЖ и российские олигархи: кому украинцы переплачивают за электричество
Ахметов с виллами за миллиарды, Коломойский, ОПЗЖ и российские олигархи: кому украинцы переплачивают за электричество
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Интервью
1/5
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 747
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 513
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Просмотров: 432
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 2727
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Просмотров: 648
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
14 июня 2021
Просмотров: 90
Підкорити хворобу
– Треба не менше 60 тисяч доларів, щоб підкорити Еверест. Ну і дрібні витрати, – каже Ігор Яськевич. Став 30-м українцем, який ...
понедельник, 14 июня 2021 18:23

Украина рискует утратить конкуренцию на мировых аграрных рынках - Роман Сластен

  Комментировать
Украина рискует утратить конкуренцию на мировых аграрных рынках - Роман Сластен
Фото: pexels.com

Украинский аграрный сектор столкнулся с реальной угрозой потери конкурентоспособности отечественных сельскохозяйственных культур на мировых рынках. Во избежание колоссальных потерь экономики представители профильных ассоциаций и Министерства аграрной политики призвали народных депутатов вынести в сессионный зал на ближайшей пленарной неделе и принять законопроект №2289. Документ отменяет введенный 5 лет назад фактический мораторий на ввоз и регистрацию в Украине оригинальных инновационных средств защиты растений.

Призыв к Верховной Раде о незамедлительном включении законопроекта №2289 "О внесении изменений в статью 4 Закона Украины "О пестицидах и агрохимикатах" относительно ввоза пестицидов на таможенную территорию Украины" в повестку дня ближайшего заседания озвучен в ходе пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс-Украина", 14 июня 2021 года. В первом чтении документ принят 2 декабря 2020 года и вот уже полгода украинские аграрии с нетерпением ждут окончательного принятия судьбоносного закона.

Генеральный директор Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Роман Сластен констатировал, что в 2015 году, Верховная Рада совершила серьезную ошибку, интегрировав в 4 статью соответствующего закона норму, предусматривающую обязательную регистрацию СЗР в странах-производителях при ввозе в Украину образцов пестицидов для государственных испытаний. На практике данная норма оказалась трудно выполнимой, что привело к фактической блокировке ввоза в нашу страну инновационных агрохимикатов. За 5 лет количество успешно зарегистрированных оригинальных препаратов в Украине сократилось втрое. В результате 95% инновационных СЗР являются для украинских аграриев недоступными. Ежегодные убытки агросектора составляют более 3 млрд грн.

"Со временем вредители, сорняки и болезни приобретают стойкость к средствам защиты растений. Возникает так называемая резистентность. Соответственно, старые средства защиты становятся менее эффективными в противодействии вредителям. Таким образом обновление препаратов и поступление новых разработок являлось гарантией успешного сельского хозяйства на протяжении десятков лет. К сожалению, в Украине этот процесс заблокирован уже пятый год. Мы не можем проводить исследования в научных учреждениях и организациях, которые имеют соответствующие условия для исследования новых препаратов. Это закладывает негативные тенденции для конкурентоспособности нашей сельскохозяйственной продукции на международных рынках", - подчеркнул Роман Сластен.

Солидарен с ним первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий. Он предупредил, что каждый день промедления с принятием законопроекта негативно влияет как на экономику, так и экологию Украины.

"Мы ежегодно фиксируем постоянную волатильность и непредсказуемость погодных условий. Это вынуждает фермеров очень быстро реагировать и адаптировать свои технологии. К сожалению, с блокированием доступа к испытаниям инновационных препаратов, из-за невозможности ввоза образцов СЗР для научных целей, наши аграрии фактически не могут быть такими гибкими и быстро реагировать в отличие от фермеров других стран. Учитывая, что с каждым годом волатильность увеличивается, это может привести к потере конкуренции и рынков. Мы призываем парламентариев быстрее рассмотреть законопроект №2289, чтобы инновационные решения были доступны нашим аграриям и чтобы они могли быстро принимать решения, быть эффективными, прибыльными, увеличивать урожайность и наращивать производство", - заявил Высоцкий.

В свою очередь, народный депутат Украины Николай Кучер назвал токсичную законодательную норму откровенно лоббистской, принятой 5 лет назад в интересах отдельных предприятий.

"Законопроект №2289 призван исправить откровенно лоббистскую норму, прописанную в статье 4 Закона Украины "О пестицидах и агрохимикатах". Эта норма создает преимущества для отдельных предприятий, которые в большинстве торгуют генерическими средствами защиты растений по цене современных эффективных и экологически безопасных препаратов. Необходимость разблокирования ввоза инновационных СЗР для научных исследований и испытаний в Украине очевидна, как белый день. Ограничение доступа наших ученых к передовым мировым разработкам приводит к тому, что на украинском рынке предлагаются только устаревшие препараты, менее безопасные как для человека, так и окружающей среды. Мы уже пять лет боремся, чтобы исправить норму, которая вредит украинским аграриям", - резюмировал Кучер.

Спикеры пресс-конференции акцентировали также внимание на том, что ни в ЕС, ни в других высокоразвитых странах такой законодательной нормы не существует, именно поэтому законопроект №2289 является еще и евроинтеграционным и поддерживается Правительством.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украина рискует утратить конкуренцию на мировых аграрных рынках - Роман Сластен». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
июня

Полсотни военных погибли на Луганщине

Итальянец победил в конкурсе проектов здания университета в Киеве

"С трупами не связываться. Никому не продаваться и приступить к работе" - 130 лет назад родился Евгений Коновалец

Жителей стран Балтии начали депортировать

Заложили основу европейской интеграции Украины

Художника убили выстрелом в затылок

Шенгенское соглашение подписали посреди реки на границе трех стран

Для строительства использовали камни с древнегреческого города

Первый компьютер весил 13 тонн

Самое читаемое
Львовские батяры устроили ретро-велопарад - фото
Львовские батяры устроили ретро-велопарад - фото
26
 Просмотров: 6327
Сексапильная Анна Седокова похвасталась пышными прелестями
Сексапильная Анна Седокова похвасталась пышными прелестями
4
 Просмотров: 4887
Третий матч Евро едва не завершился трагедией
Третий матч Евро едва не завершился трагедией
 1 Просмотров: 3294
Гороскоп на 14-20 июня: кому на этой неделе будет везти больше всего
Гороскоп на 14-20 июня: кому на этой неделе будет везти больше всего
 Просмотров: 3195
Добкин &quot;наехал&quot; на барменов, которые угощали пивом за голы в ворота России
Добкин "наехал" на барменов, которые угощали пивом за голы в ворота России 1 Просмотров: 3168
Экономика
Закрылись тысячи бизнесов: кто ушел с рынка
Закрылись тысячи бизнесов: кто ушел с рынка Просмотров: 297
Суд арестовал акции компаний, связанных с АЗС Медведчука
Суд арестовал акции компаний, связанных с АЗС Медведчука Просмотров: 108
Россия не освободит украинские территории в обмен на "Северный поток-2" - эксперт
Россия не освободит украинские территории в обмен на "Северный поток-2" - эксперт
 1 Просмотров: 207
Бензин и дизтопливо подорожали — обнародовали новые цены
Бензин и дизтопливо подорожали — обнародовали новые цены Просмотров: 252
В Украине откроют 40 российских супермаркетов
В Украине откроют 40 российских супермаркетов Просмотров: 873
Больше всего комментируют
7
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
6
Сколько Зеленский будет платить преподавателям в Президентском университете
3
"Бедные и от того все проблемы" - каким будет место Украины в мире за 5 лет
2
Скандал на Евро-2020: Украину представили под флагом РФ
1
Третий матч Евро едва не завершился трагедией
Голосов: 26544
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть