Украина готовится импортировать электроэнергию из Беларуси

Импорт электроэнергии не является элементом планового прохождения отопительного сезона. Фото: pixabay.com

Закупку электроэнергии из Беларуси могут возобновить уже с 1 ноября.

Официальный конкурс на доступ к пересечению ЛЭП между Украиной и Беларусью состоится 22 октября, передает "Экономическая правда". Его будет проводить национальный оператор электросетей Укрэнерго.

"Предложения компаний, желающих выкупить межгосударственное пересечение, будут принимать с 22 по 24 октября. Публикация окончательных результатов аукциона запланирована на 29 октября. То есть за два дня до окончания срока политического моратория, установленного на импорт электроэнергии из Беларуси", - говорится в сообщении.

Ранее источник издания в Минэнерго заявлял о планах возобновления импорта белорусской электроэнергии. В тот же день в ведомстве выступили с официальной позицией, в которой говорилось, что для "планового прохождения отопительного сезона в Минэнерго вопросы коммерческого импорта из России и Беларуси не рассматриваются". В то же время импорт электроэнергии не является элементом планового прохождения отопительного сезона.

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С 20 августа отменили мораторий на отключение от коммунальных услуг должников. Исключение - регионы, находящиеся в красной зоне. Ранее во время карантина и 30 дней после него запрещали начислять пеню и штрафы, приостанавливать предоставлять коммунальные услуги должникам.