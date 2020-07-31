Украина будет продавать за границу рекордное количество зерна: подробности

Необходимы инвестиции в технологии выращивания и сбора, семена и обработку земли. Фото: pixabay.com

Украина войдет в топ-5 стран - экспортеров зерновых в течение следующих 10 лет, прогнозируют Организация экономического сотрудничества и развития и Всемирная продовольственная организация.

Производство пшеницы в Украине на конец 2029-го составит 34 млн т. Это 4,1% от мирового производства. Например, в 2019 году производство пшеницы достигло 28 млн т, или 3,7% мирового производства. В то же время посевные площади под пшеницей почти не будут расширять - с 6,81 млн га в 2019-м до 6,91 млн га в 2029 году. Вырастет производительность, но для этого необходимы инвестиции в технологии выращивания и сбора, семена и обработку земли, пишет УКАБ.

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Также вырастут объемы производства кукурузы. Поэтому к 2029 году Украина увеличит экспорт до 31 млн т. А это 4-е место в мире.

Экспорт ячменя, овса и ржи через 10 лет вырастет до 6,4 млн т.

Урожай в нынешнем году ожидается в объеме 65-68 млн т зерна, и поэтому Украина сохранит статус страны-экспортера. Из-за дефицита влаги и экономических факторов, обусловленных пандемией коронавируса, раньше рассчитывали на 60 млн т урожая зерновых и зернобобовых культур.