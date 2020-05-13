В Минэкономики сообщили прогноз по урожаю зерна

Минэкономики огласило прогноз по урожаю зерна. Фото: Reuters

Урожай в этом году ожидается в объеме 65-68 млн тонн зерна, из-за чего Украина сохранит статус страны-экспортера.

Об этом заявил министр Минэкономики Игорь Петрашко во время брифинга в Киеве.

"На текущий год мы прогнозируем несколько сценариев. Наиболее реалистичный по сбору урожая предполагает 65-68 млн тонн. Это меньше, чем в прошлом году, но все равно существенные объемы, которые позволят нам обеспечить продовольственную безопасность в Украине, а также сохранить статус великой экспортной страны ", - отметил Петрашко.

Для сравнения, в 2019 году в Украине собрали 74300000 т зерновых и зернобобовых культур, и это рекордные показатели урожая.

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Из-за дефицита влаги и экономические факторы, обусловленные пандемией коронавируса, в ведомстве ранее рассчитывали на 60 млн тонн урожая зерновых и зернобобовых культур.

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